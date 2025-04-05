Участники СВО смогут получать поддержку в Пензе 6 дней в неделю

05.04.2025 | 10:12

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области перешел на шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Фонд «Защитники Отечества» занимается социальным сопровождением участников специальной военной операции, оказывает помощь членам их семей и родным погибших бойцов.

Филиал учреждения открылся в Пензе 31 мая 2023 года. Его возглавила Ольга Клейменова.

Организация расположена по адресу: г. Пенза, улица Попова, 36. Теперь она работает с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Воскресенье - выходной.

Связаться с фондом можно по телефону +7 (8412) 22-17-71.