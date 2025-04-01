Житель Кузнецкого района добился наказания для работодателя

01.04.2025 | 15:20

Житель Кузнецкого района был вынужден обратиться в прокуратуру, чтобы добиться наказания для общества с ограниченной ответственностью «Стройимпульс», нарушившего его права.

Именно в этой организации мужчина работал в должности главного инженера проекта. В декабре 2024 года он уволился по собственному желанию. Окончательный расчет с ним должны были согласно закону произвести в день ухода с работы.

Однако этого не произошло. Полностью свои деньги бывший сотрудник предприятия получил лишь спустя более 20 дней после прекращения трудовых отношений со «Стройимпульсом».

Генерального директора организации за несвоевременный расчет с сотрудником привлекли к административной ответственности.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 16 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.