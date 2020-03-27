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Общество | Пенсионный фонд переходит на новый график работы с 30 марта

27.03.2020|16:29
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Делу время - определенное заранее. Клиентские службы местного отделения Пенсионного фонда России будут принимать граждан исключительно по предварительной записи. Новый график работы начнет действовать с понедельника, 30 марта.

«Записаться можно на сайте пенсионного фонда, воспользовавшись специальный электронным сервисом, либо по телефону горячей линии. В городе Пензе это телефон 42-62-92. В районных управлениях, в районных клиентских службах номер телефона можно уточнить на сайте пенсионного фонда в открытом доступе - найти свой территориальный орган проживания и обратиться по телефону», - пояснила руководитель пресс-службы Пензенского отделения Пенсионного фонда России Екатерина Иванова.

Это сделано для того, чтобы избежать возможных очередей и массового скопления посетителей, - профилактика распространения коронавируса.

«Никаких угроз для выплаты пенсий и других пособий, осуществляемых по линии пенсионного фонда, нет. Наши сотрудники, отвечающие за это направление, работают в штатном режиме. Все пенсии и пособия будут выплачены в срок - и через почту, и через банки. Деньги есть, они будут направлены своевременно. Если будут приняты какие-то дополнительные решения, то, возможно, даже заранее, но об этом обо всем мы будем сообщать», - рассказала Екатерина Иванова.

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Гость|27.03.2020 18:51|

Господа журналисты! Вы когда фотографирует людей для сюжета, смотрите на результат, прежде, чем публиковать? Ну неужели нельзя нормально фографировать? То сморщеные, то глаза полуприкрытые, то с гримасами жуткими..

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