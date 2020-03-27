27.03.2020 | 08:52

С понедельника, 30 марта, в администрации г. Пензы будет приостановлен личный прием граждан и нарочный прием документации от физических и юридических лиц. Ограничения вводятся, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

«Обращения, письма, заявления и другие документы можно направить Почтой России, по электронной почте goradm@sura.ru, а также через установленные при входе в здание администрации боксы», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Консультировать граждан станут по телефону. Обратиться можно будет в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Номера отделов и управлений опубликованы на официальном сайте мэрии.

Из-за коронавируса в Пензе уже был отменен прием граждан, желающих получить путевки в детские лагеря. В загсах ограничили число гостей на торжественной регистрации брака. Кроме того, пензенцев попросили воздерживаться от посещений МРЭО ГИБДД. Суды настояли на приеме документов по почте и через интернет. К следователям также рекомендовали обращаться дистанционно.

А вот о преступлениях пензенцы могут сообщать в полицию в обычном режиме.

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