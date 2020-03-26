26.03.2020 | 14:24

В связи с введением мер по противодействию коронавирусной инфекции в Пензе отменен прием граждан по вопросам приобретения путевок в летние оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе администрации, встреча с родителями отменяется до особого распоряжения.

Информация о сроках приема будет размещена дополнительно на сайтах городской администрации (www.penza-gorod.ru), городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике (www.58sport.ru) и заявочной кампании (www.leto58.ru).

Кроме того, корреспонденцию для городского спорткомитета можно отправлять на адрес электронной почты sport@penza-gorod.ru. Телефон для связи 34-35-15.

Также в мэрии напомнили, что городской субботник, запланированный на 28 марта 2020 года, отменяется. О дате его проведения будет сообщено дополнительно.

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