Сетевое издание|18+|Пятница|27 мар 2020|18:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  87.58  |  $  79.68

Общество | Горводоканал увеличит количество телефонных линий для абонентов

27.03.2020|16:40
Печать

Горводоканал, принимая особые меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, приостанавливает прием посетителей в центрах обслуживания клиентов в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

На период карантинных мероприятий компания увеличивает количество телефонных линий, по которым абоненты могут связаться со специалистами.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в единый кол-центр - 8 (8412) 20-00-19.

Передать показания приборов учета можно не выходя из дома с помощью робота по приему показаний, для этого также необходимо звонить в кол-центр - 8 (8412) 20-00-19 (доб. 3).

Физические и юридические лица могут направлять свои обращения, показания приборов учета и заявления на электронную почту vodokanal@gvkpenza.ru. Бланки заявлений можно скачать на сайте penzavodokanal.ru (в разделах «Физическим лицам» и «Юридическим лицам»).

ООО «Горводоканал» просит своих абонентов внимательно отнестись к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора и максимально снизить количество походов в места скопления людей.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте