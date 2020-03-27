27.03.2020 | 16:40

Горводоканал, принимая особые меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, приостанавливает прием посетителей в центрах обслуживания клиентов в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

На период карантинных мероприятий компания увеличивает количество телефонных линий, по которым абоненты могут связаться со специалистами.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в единый кол-центр - 8 (8412) 20-00-19.

Передать показания приборов учета можно не выходя из дома с помощью робота по приему показаний, для этого также необходимо звонить в кол-центр - 8 (8412) 20-00-19 (доб. 3).

Физические и юридические лица могут направлять свои обращения, показания приборов учета и заявления на электронную почту vodokanal@gvkpenza.ru. Бланки заявлений можно скачать на сайте penzavodokanal.ru (в разделах «Физическим лицам» и «Юридическим лицам»).

ООО «Горводоканал» просит своих абонентов внимательно отнестись к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора и максимально снизить количество походов в места скопления людей.