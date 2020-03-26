26.03.2020 | 16:33

Даже ели пострадали - в стволы роскошных голубых хвойных люди без жалости вогнали гвозди, прибили опоры для ограды. Ею обнесли здание бывшего музея завода имени Фрунзе. На объекте трудятся рабочие: складывают кирпичи, переносят балки.

Немногие пензенцы обратили внимание на оживление на территории бывшего завода имени Фрунзе, на то, что здание музея уже наполовину сломали.

«Я думал, наоборот, реставрировать будут, делать, строить. А разбирать - это очень плохо», - отметил мужчина.

Объект как музей давно не существует. Он был открыт в 1984-м в присутствии министра машиностроения Советского Союза Вячеслава Бахирева, который осматривал экспозиции в залах, оценивал богатство продукции.

Предприятие работало на оборону страны с начала ХХ века, а во второй половине столетия выпускало велосипеды, мопеды. Судьба градообразующего завода изменилась в худшую сторону в 90-х. Собственникам история была неинтересна. Экспонаты музея стали разворовывать, в здании отключили электричество, отопление.

«Память о таком заводе не простят нам ни ветераны, никто. Ни которые живы, ни которые под землей. Они зовут нас - там 13 Героев Советского Союза, наши земляки», - пояснил пензенец.

С каждым годом хранилище трудовой и боевой истории несло все большие потери. В 2019-м внутри разгромили полностью.

В конце прошлого года стало известно: территория перешла в другие руки. На одном участке расположился таксопарк. Перемены коснулись и бывшего хранилища истории.

«Раньше здание принадлежало заводу ЗИФ, в нем находился музей. Последние 15 лет здание не эксплуатировалось, там поселились бомжи. В 2019 году в нем произошел пожар. Здание сейчас требует капитального ремонта, чем мы сейчас и занимаемся, восстанавливаем административное здание», - заявил его собственник Василий Коптев.

Строение сохранит стиль, но экспозиции туда не вернутся. Нет завода имени Фрунзе - нет музея, на этой странице истории можно ставить жирную точку.

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