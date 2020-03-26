26.03.2020 | 16:49

Не выходя из дома - с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский семейный капитал будет оформляться автоматически. После того как пензенцы зарегистрируют малыша в ЗАГСе, сведения поступят в пенсионный фонд, специалисты которого все документы соберут самостоятельно. Но при одном условии.

«Сообщение придет в личный кабинет мамы. Она должна до рождения ребенка зарегистрироваться на портале госуслуг, у нее автоматически появляется личный кабинет. В этот личный кабинет придет уведомление о том, что ей определили право на материнский семейный капитал», - объяснила начальник отдела Пензенского отделения Пенсионного фонда России Ольга Стяжкина.

Начиная с 1 января 2020 года размер выплаты по сертификату составил 466 617 рублей. И деньги пензенцы стали получать после появления на свет первенца.

«Кроме того, при рождении второго ребенка у данной семьи она дополнительно еще получит 150 000 рублей. В итоге семья, в которой двое деток, с 1 января 2020 года будет получать 616 617 рублей», - сообщила Ольга Стяжкина.

У Дмитрия и Кристины Толоконниковых дочь появилась на свет 6 марта. Подавать заявление на получение материнского капитала они ходили еще по старинке, самостоятельно в пенсионный фонд. На что потратят деньги, уже решили.

«У нас большая ипотека, и это поможет в ее погашении. Материнский капитал на первого ребенка - приятный сюрприз для нас в этом году, мы и не ожидали», - рассказал Дмитрий Толоконников.

Интересный момент: если с середины апреля сертификат на маткапитал будет оформляться автоматически, то заявление о распоряжении средствами придется писать, как и раньше, во время личного визита в пенсионный фонд.

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