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Общество | В Пензе перекресток ул. Суворова и Бакунина сделали регулируемым

26.03.2020|14:25
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В Пензе ликвидировали еще один очаг аварийности. На выезде от ККЗ «Пенза» установили транспортные и пешеходные светофоры.

Их действие распространяется на водителей, двигающихся по улице Бакунина в направлении Суворова, а также на пешеходов, которые пересекают улицу Бакунина.

«Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения как для совершения маневра левого поворота с улицы Бакунина на улицу Суворова, так и для движения пешеходов по улице Суворова», - сообщили в пресс-службе мэрии.

25 марта изменилась схема организации дорожного движения на пересечении улиц Кулакова и Суворова. На перекрестке установили дополнительные секции на светофоре, действие которых распространяется на водителей, едущих по улице Кулакова в направлении Суворова.

Нововведение подверглось критике со стороны пензенских автомобилистов. В группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что стрелка на табло, разрешающая поворот налево, горит всего десять секунд.

«Успевают проехать три-четыре машины. Многие едут по старинке, получается под красный. А там куча камер», - написал пользователь.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|26.03.2020 14:50|

еще бы кусок газона заасфальтировали, что бы по грязи не ходить.

Имя: Гость
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