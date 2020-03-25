25.03.2020 | 12:56

В Пензе внесены изменения в схему организации дорожного движения на пересечении улиц Кулакова и Суворова.

Несмотря на наличие светофора, на протяжении трех лет перекресток является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Так, 10 ноября 2019 года на нем столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада-Калина». 2 января 2020-го врезались друг в друга универсал зарубежного производства и «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси». А 15 февраля в ДТП попали автомобиль дорожно-патрульной службы и ВАЗ-2115.

Для ликвидации очага аварийности на перекрестке установлены дополнительные секции на светофоре, действие которых распространяется на водителей, совершающих движение по улице Кулакова в направлении Суворова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, эта мера направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения при совершении левого поворота с Кулакова на Суворова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.