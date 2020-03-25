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Общество | На самом аварийном перекрестке улиц Пензы изменилась схема движения

25.03.2020|12:56
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В Пензе внесены изменения в схему организации дорожного движения на пересечении улиц Кулакова и Суворова.

Несмотря на наличие светофора, на протяжении трех лет перекресток является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Так, 10 ноября 2019 года на нем столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада-Калина». 2 января 2020-го врезались друг в друга универсал зарубежного производства и «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси». А 15 февраля в ДТП попали автомобиль дорожно-патрульной службы и ВАЗ-2115.

Для ликвидации очага аварийности на перекрестке установлены дополнительные секции на светофоре, действие которых распространяется на водителей, совершающих движение по улице Кулакова в направлении Суворова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, эта мера направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения при совершении левого поворота с Кулакова на Суворова.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|25.03.2020 13:35|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы
Сообщите им, что это проблему решит частично. Полностью ее решат камеры на "красный", рядность и стоп-линию.

Гость|25.03.2020 13:47|

Да, камеры вешайте на перекрестках! Что бы реагировали на рядность и заезд за стоп линию хотя бы когда есть разметка... Особенно камеры нужно на перекрестке Гагарина - Леонова.

Гость|25.03.2020 13:49|

Найдите и посмотрите фотографии этого перекрестка, сделанные в 60-70 годах прошлого века. Там видно идеальное решение для этого перекрестка, а именно большая клумба и организация кругового движения. Все новое-это хорошо забытое старое.

Гость|25.03.2020 13:51|

Так что именно так изменилось? Новости нормально писать совсем разучились?

Гость|25.03.2020 13:53|

А они умели?

Гость|25.03.2020 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Для ликвидации очага аварийности на перекрестке установлены дополнительные секции на светофоре, действие которых распространяется на водителей, совершающих движение по улице Кулакова в направлении Суворова.

Гость|25.03.2020 14:00|

Гость писал(a):

Найдите и посмотрите фотографии этого перекрестка, сделанные в 60-70 годах прошлого века. Там видно идеальное решение для этого перекрестка, а именно большая клумба и организация кругового движения. Все новое-это хорошо забытое старое.
Кольцо было упразднено , потому что при большом потоке машин оно не только не решает проблемы заторов а еще больше провоцирует аварийные ситуации. Я хорошо помню и без фото этот перекресток, раньше на всю Пензу было 3 инспектора ГАИ и 50 авто и те служебные, а сейчас пройти негде одни автомобили!Дорогу надо расширять еще, а все из-за неправильного съезда с моста на мой взгляд, просчет в строительстве, мост должен был закончится раньше метров на 300- вот и вся проблема, когда львиная половина авто начинает перестраиваться вправо. Еще там решит немного проблему если запрет на поворот к заправке, торговому центру как и выезд из них!

Гость|25.03.2020 14:25|

теперь с кулакова налево хрен повернешь.

Полезут с двух рядов налево, а камер-то нет.

Ждем еще больше аварий из за самых диарейных

Имя: Гость
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