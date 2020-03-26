26.03.2020 | 18:28

Толстым слоем дорожной пыли и грязи покрылась старая «шестерка». Детище отечественного автопрома не одну неделю стоит на обочине на улице Лермонтова, рядом с Олимпийской аллеей.

Когда-то машина верой и правдой служила своему владельцу, а может даже не одному. Теперь ее судьбе не позавидуешь. «Жигули» регулярно подвергаются набегам мародеров. Часть деталей, которые можно продать или сдать в пункт приема цветного металла, бесследно исчезли. Нет бокового зеркала и щеток стеклоочистителей. В салоне валяются кожаные перчатки - скорее всего, они принадлежат хозяину бежевой легковушки. И больше ничего ценного.

Другим участникам дорожного движения брошенное авто не мешает, поэтому мало кто обращает внимание на одиноко стоящий ВАЗ шестой модели. А вот для коммунальных служб во время последнего снегопада продукт тольяттинского завода наверняка был преградой. Странно, что дорожники никуда о нем не сообщили.

Выяснить, почему старенький ВАЗ оказался выброшен на обочину, журналистам 11 канала не удалось, поэтому они обратились в соответствующие органы, сделали фотографии автомобиля вместе с госномерами и отправили в областное управление ГИБДД.

В ведомстве пообещали провести проверку.

Кстати, «шестерка» припаркована по всем правилам дорожного движения. В противном случае ей бы пришлось гнить уже на штрафстоянке до тех пор, пока хозяин не забрал бы своего «железного коня» из тюрьмы для автомобилей.

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