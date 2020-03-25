25.03.2020 | 10:28

В связи с распространением коронавирусной инфекции бюджет Пензенской области пересмотрят. Об этом зашла речь на совещании губернатора Ивана Белозерцева с кабинетом министром, которое состоялось во вторник, 24 марта.

«У нас отменился ряд мероприятий федерального и регионального значения. Нужно посмотреть, куда направить высвободившиеся средства», - отметил глава региона.

Он посчитал, что деньги должны пойти на поддержку медиков, которые противостоят эпидемии в регионе.

«Будет принято решение об увеличении оплаты труда и премиального фонда», - добавил Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что пензенские инфекционисты, занимающиеся лечением двух пациенток с выявленным коронавирусом, присоединились к мировому флешмобу #stayhome (#оставайсядома). Цель акции - призвать людей ограничить пребывание на улице и в общественных местах во время пандемии.