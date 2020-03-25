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Общество | Противостоящим COVID-19 пензенским инфекционистам увеличат зарплату

25.03.2020|10:28
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В связи с распространением коронавирусной инфекции бюджет Пензенской области пересмотрят. Об этом зашла речь на совещании губернатора Ивана Белозерцева с кабинетом министром, которое состоялось во вторник, 24 марта.

«У нас отменился ряд мероприятий федерального и регионального значения. Нужно посмотреть, куда направить высвободившиеся средства», - отметил глава региона.

Он посчитал, что деньги должны пойти на поддержку медиков, которые противостоят эпидемии в регионе.

«Будет принято решение об увеличении оплаты труда и премиального фонда», - добавил Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что пензенские инфекционисты, занимающиеся лечением двух пациенток с выявленным коронавирусом, присоединились к мировому флешмобу #stayhome (#оставайсядома). Цель акции - призвать людей ограничить пребывание на улице и в общественных местах во время пандемии.

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Гость|25.03.2020 10:50|

Всё с Москвы копирует

Гость|25.03.2020 11:01|

Гость писал(a):

Всё с Москвы копирует
Просто приказ и всё...Хорошо,если люди будут получать побольше.

Гость|25.03.2020 11:03|

аж до 15 тыс.руб.

Гость|25.03.2020 11:10|

Ну да, ну да.. Сейчас главврачи себе премий повыписывают, а рядовые сотрудники, которые делают основной объем работ получат грамоту...

Гость|25.03.2020 11:15|

Вот бы качество работы улучшилось от повышения зарплаты. Заболевших только 2 человека и уже не справляются... Как же они остальных будут лечить не понятно.

Гость|25.03.2020 11:22|

Каких 2 человека??? По блату что ли школу закончили без справки прослушал? 2 это только официально подтвержденные и озвученные. Полно навезли с диагнозом ОРВИ и другими заболеваниями

Имя: Гость
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