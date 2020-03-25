25.03.2020 | 11:23

В среду, 25 марта, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина озвучила оперативную информацию по коронавирусу в Пензенской области.

По ее словам, в регионе по-прежнему зарегистрировано только два человека с COVID-19.

«По второй больной число контактных возросло с 87 до 168. Всего под наблюдением сегодня 891 человек. Обследованы 1 712 человек с начала наблюдений. Это 1 949 тестирований», - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Заболевшие - супруга депутата Заксобра Михаила Лисина и 77-летняя пензячка. Утверждается, что они не родственницы и, скорее всего, никогда не контактировали.

В настоящее время состояние первой пациентки улучшилось, ее готовят к выписке. Вторая пока находится на лечении с нетяжелой формой пневмонии.

Всех, кто контактировал с заболевшими, отправили на двухнедельный карантин. Оставаться дома обязаны и пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа. Им нельзя покидать квартиру даже на несколько минут.

Тем гражданам, которые не контактировали с заболевшими и не ездили в другие страны, также советуют свести к минимуму посещение общественных мест.