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Общество | Оперативный штаб озвучил свежие данные по коронавирусу в области

25.03.2020|11:23
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В среду, 25 марта, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина озвучила оперативную информацию по коронавирусу в Пензенской области.

По ее словам, в регионе по-прежнему зарегистрировано только два человека с COVID-19.

«По второй больной число контактных возросло с 87 до 168. Всего под наблюдением сегодня 891 человек. Обследованы 1 712 человек с начала наблюдений. Это 1 949 тестирований», - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Заболевшие - супруга депутата Заксобра Михаила Лисина и 77-летняя пензячка. Утверждается, что они не родственницы и, скорее всего, никогда не контактировали.

В настоящее время состояние первой пациентки улучшилось, ее готовят к выписке. Вторая пока находится на лечении с нетяжелой формой пневмонии.

Всех, кто контактировал с заболевшими, отправили на двухнедельный карантин. Оставаться дома обязаны и пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа. Им нельзя покидать квартиру даже на несколько минут.

Тем гражданам, которые не контактировали с заболевшими и не ездили в другие страны, также советуют свести к минимуму посещение общественных мест.

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Гость|25.03.2020 11:34|

penzainform.ru писал(a):

«По второй больной число контактных возросло с 87 до 168
Растет в геометрической прогрессии. Вот какая активная бабка в 77 лет.

Гость|25.03.2020 11:39|

чем лечат вирусную пневмонию?

Гость|25.03.2020 11:40|

25.03.2020 11:39|

чем лечат вирусную пневмонию?

Левомеколью

Гость|25.03.2020 11:40|

penzainform.ru писал(a):

Оставаться дома обязаны и пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа.
И как, все родственники депутатов и прочих - соблюдают это правило?)

Гость|25.03.2020 11:41|

Короче, губер Собянина не послушал вчера

Гость|25.03.2020 11:42|

penzainform.ru писал(a):

Всех, кто контактировал с заболевшими, отправили на двухнедельный карантин.

Тем гражданам, которые не контактировали с заболевшими и не ездили в другие страны, также советуют свести к минимуму посещение общественных мест.

Общественное место само идёт в квартиры самоизлянтов. Работники газовых служб идут из одной квартиры МКД в другую и разносят заразу.

Гость|25.03.2020 11:47|

Гость писал(a):

Растет в геометрической прогрессии. Вот какая активная бабка в 77 лет.
у этой "активной бабки" в карантин ушло "половина подъезда".

Гость|25.03.2020 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Тем гражданам, которые не контактировали с заболевшими и не ездили в другие страны, также советуют свести к минимуму посещение общественных мест.
На работу тоже предлагаете не ходить? А жрать мы что будем? Кто будет кормить наши семьи? Дина Черемушкина?

А кого кредиты или ипотека, вообще лучше сразу повеситься.

Гость|25.03.2020 11:47|

чем лечат вирусную пневмонию?

Есть одно лекарство . Встречайте это Галоперидол .

Гость|25.03.2020 11:48|

А кого кредиты или ипотека, вообще лучше сразу повеситься.

Подай на банкротство и спи спокойно .

Гость|25.03.2020 11:49|

Гость писал(a):

На работу тоже предлагаете не ходить? А жрать мы что будем? Кто будет кормить наши семьи? Дина Черемушкина?
Ну лисина же выжила) значит и ты выживешь, хуже что ли чем они?)

Гость|25.03.2020 11:49|

Гость писал(a):

чем лечат вирусную пневмонию?

Есть одно лекарство . Встречайте это Галоперидол .

Тебе помогло?

Гость|25.03.2020 11:50|

Давно пора коронавирус запретить. Кто заболел - штраф 50 тысяч рублей. Чего вы ждете?

Гость|25.03.2020 11:50|

Гость писал(a):

«По второй больной число контактных возросло с 87 до 168

Растет в геометрической прогрессии. Вот какая активная бабка в 77 лет.

Гость писал(a):
«По второй больной число контактных возросло с 87 до 168

Растет в геометрической прогрессии. Вот какая активная бабка в 77 лет.

скорее всего количество контактов гораздо больше.Она каталась на транспорте, по магазинам шлялась, по поликлиникам и т.д. Эти контакты уже никак не проследить.

Гость|25.03.2020 11:55|

Гость писал(a):

«По второй больной число контактных возросло с 87 до 168

Растет в геометрической прогрессии.

У Лисиной 244 контакта было. Где живет эта бабушка? Почему не озвучат хотя бы улицу и номер дома. Домов в Пензе одинаковых полно...

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