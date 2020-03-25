25.03.2020 | 16:46

В Городе Спутнике действует льготная программа сельской ипотеки - от 2,7 до 3% годовых. Она открывает возможности для самого широкого круга покупателей. Например, можно приобрести квартиру в ипотеку и платить за нее от 4 052 рублей в месяц.

К примеру, студия площадью 21,8 кв. м в строении № 73 стоит 982 290 рублей. Первоначальный взнос составит 99 000. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту - 4 052 рубля в месяц. Срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7%, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья. Дом будет сдан в третьем квартале 2020 года.

Если нужна квартира побольше, то хорошим вариантом будет однокомнатная площадью 35,6 кв. м в строении № 54. Она стоит 1 млн 651 тыс. 840 рублей. Первоначальный взнос - 166 000 рублей. Ежемесячный платеж - 6 816 рублей. Срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7%, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья. Дом будет сдан во втором квартале 2020 года.

Для семьи с ребенком, мечтающей о расширении жилплощади, самое время вступить в программу льготной ипотеки. Потому что сейчас есть возможность купить двухкомнатную квартиру площадью 51,2 кв. м в строении № 73 (ее цена - 2 млн 177 тыс. 820 рублей) с первоначальным взносом в 218 000 рублей и ежемесячным платежом в размере 8 991 рубль. Срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7%, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья. Дом будет сдан в третьем квартале 2020 года.

Для большой семьи, в которой растут двое детей, а то и больше, лучшим выбором станет трехкомнатная квартира в Городе Спутнике. Например, жилье в строении № 54 площадью 66,3 кв. м стоит 2 млн 863 тысячи 320 рублей. Первоначальный взнос - 287 тысяч рублей, сумма ежемесячного платежа - 11 819 рублей. Срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7%, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья. Дом будет сдан во втором квартале 2020 года.

Подробности об условиях действия сельской ипотеки можно узнать во всех офисах Россельхозбанка, а выбрать квартиру в Городе Спутнике вам помогут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом» на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза) и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28-28-20.

Застройщик жилого дома № 73 - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), № 54 - ООО СЗ «Термодом-Риелт» (termodom-rielt.ru).

Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.