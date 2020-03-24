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Общество | В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину

24.03.2020|12:34
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В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Об этом стало известно во вторник, 24 марта, из сообщения пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной.

«Круг контактных лиц - 87 человек. В ближайшее время будут предоставлены необходимые комментарии», - уточнила она.

Первой заболевшей COVID-19 в регионе стала жительница Пензы Людмила Лисина, жена депутата Законодательного собрания области. Эту информацию впервые озвучили 15 марта. Позднее диагноз подтвердился.

Народный избранник рассказал, как начиналась болезнь супруги, и сообщил, что в последний раз она была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

23 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин заявил, что состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время она будет выписана из стационара.

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Гость|24.03.2020 12:38|

С Лисиной контактировала? В Италии была? Подробности давай!

Гость|24.03.2020 12:39|

почему выпускают за границу?????

Гость|24.03.2020 12:40|

Она теперь не сможет пойти на общегородской субботник.

Гость|24.03.2020 12:41|

сколько ей лет? говорят только старики болеют этим вирусом

Гость|24.03.2020 12:50|

penzainform.ru писал(a):

госпитализировали
в обсерватор?

Гость|24.03.2020 12:52|

А она где подцепила вирусок?

Гость|24.03.2020 12:53|

Из чьих она будет?

Гость|24.03.2020 12:56|

Тоже жена депутата?

Гость|24.03.2020 12:57|

Губернатора жена?

Гость|24.03.2020 12:57|

Теперь она всё знать будет. А то по заре- не знаю, не я, не было.

Гость|24.03.2020 12:58|

24.03.2020 12:50|

penzainform.ru писал(a):

госпитализировали

в обсерватор?

Да, в Леонидовку там воздух, вода, грибы круглый год ростут целебные все вирусы убивает. Грибочек съел с полигона уничтожения хим оружия водичкой запил, воздух вздохнул и выздоровел!

Гость|24.03.2020 13:00|

Ахахахахах. Ну вы и смешные

Гость|24.03.2020 13:00|

Почему впускают из-за границы?

Гость|24.03.2020 13:01|

Дочь Губернатора. Я точно знаю. У меня есть свой осведомитель в большом доме.

Гость|24.03.2020 13:01|

надеюсь в этот раз инфа будет полной кто чо и где а не как с женой депутата

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Имя: Гость
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