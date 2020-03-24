24.03.2020 | 12:34

В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Об этом стало известно во вторник, 24 марта, из сообщения пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной.

«Круг контактных лиц - 87 человек. В ближайшее время будут предоставлены необходимые комментарии», - уточнила она.

Первой заболевшей COVID-19 в регионе стала жительница Пензы Людмила Лисина, жена депутата Законодательного собрания области. Эту информацию впервые озвучили 15 марта. Позднее диагноз подтвердился.

Народный избранник рассказал, как начиналась болезнь супруги, и сообщил, что в последний раз она была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

23 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин заявил, что состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время она будет выписана из стационара.

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