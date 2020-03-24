24.03.2020 | 10:41

В Пензе строительство дороги от улицы Зеленодольской до трассы Пенза - Тамбов идет с опережением графика. Об этом шла речь на заседании штаба по работе подрядных организаций на капиталоемких объектах Пензенской агломерации, которое провел министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

Всего таких объектов пять. Это реконструкция улицы 40 лет Октября, автодороги на улице Алой, Бакунинского моста, виадука в поселке Монтажном и строительство дороги на Зеленодольской улице. Именно на последней министр остановился отдельно.

Длина дороги составит около 4 км. На ней предусмотрено две полосы движения. Строительство началось в 2019 году и должно завершиться в 2022-м. Уже выполнены работы, позволившие провести укладку выравнивающего слоя асфальтобетона протяженностью около 1 км, и уложен слой щебеночного и песчаного основания.

Руководитель подрядной организации доложил участникам совещания, что работы идут с опережением графика. По его словам, при своевременном финансировании и благоприятной погоде уже в июле на всем протяжении автодороги можно будет выполнить асфальтобетонное покрытие.

«Александр Гришаев подчеркнул, что опережение графика - это положительный показатель, однако скорость строительства не должна негативным образом отразиться на качестве», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.