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Общество | В Пензе новую дорогу на Зеленодольской начнут асфальтировать в июле

24.03.2020|10:41
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В Пензе строительство дороги от улицы Зеленодольской до трассы Пенза - Тамбов идет с опережением графика. Об этом шла речь на заседании штаба по работе подрядных организаций на капиталоемких объектах Пензенской агломерации, которое провел министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

Всего таких объектов пять. Это реконструкция улицы 40 лет Октября, автодороги на улице Алой, Бакунинского моста, виадука в поселке Монтажном и строительство дороги на Зеленодольской улице. Именно на последней министр остановился отдельно.

Длина дороги составит около 4 км. На ней предусмотрено две полосы движения. Строительство началось в 2019 году и должно завершиться в 2022-м. Уже выполнены работы, позволившие провести укладку выравнивающего слоя асфальтобетона протяженностью около 1 км, и уложен слой щебеночного и песчаного основания.

Руководитель подрядной организации доложил участникам совещания, что работы идут с опережением графика. По его словам, при своевременном финансировании и благоприятной погоде уже в июле на всем протяжении автодороги можно будет выполнить асфальтобетонное покрытие.

«Александр Гришаев подчеркнул, что опережение графика - это положительный показатель, однако скорость строительства не должна негативным образом отразиться на качестве», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|24.03.2020 11:02|

Пензенская агломерация...пхахахахаххахахахх

Гость|24.03.2020 11:09|

бордюры уже подготовили?

Гость|24.03.2020 11:33|

две полосы мало. глазом не успеете моргнуть как там понастроят вдоль и поперек. и опять все в пробках стоять будут. наши власти как всегда недальновидны

Гость|24.03.2020 12:04|

Вот, ключевое, - это качество... А с этим у нас, почти во всей России, беда.

Имя: Гость
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