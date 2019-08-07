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Общество | Реконструкцией дороги от Кривозерья до Терновки займется местная фирма

07.08.2019|11:30
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Завершился электронный аукцион на определение подрядчика, который займется первым этапом реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября (Кривозерье) до Центральной (Терновка) в Пензе. На данном этапе планируется проложить путь от начальной точки до улицы Бийской.

Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместило областное управление по регулированию контрактной системы и закупкам. В качестве заказчика выступило региональное управление строительства и дорожного хозяйства.

Заявки можно было подавать с 25 июля по 2 августа. Всем требованиям соответствовали две - от ООО «Автодорога» из Пензенской области и ООО «Фирма «Магистраль» из Нижнего Новгорода.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 398 млн 748 тыс. 2 рубля. Первая компания предложила выполнить работы за 390 млн 773 тыс. 42 рубля, вторая - за 392 млн 766 тыс. 782. В итоге победу в аукционе одержало ООО «Автодорога».

Стартовый этап должен быть завершен до 1 октября 2021 года.

О реконструкции автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной впервые заговорили в ноябре 2017 года, когда в Пензу приезжал министр транспорта России Максим Соколов.

Планируется, что ремонт пройдет в три этапа. Первый - реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую, второй - от Центральной до Перспективной и третий - от Перспективной до Бийской. В этот этап включено и строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.

Одной из трудностей реализации проекта оказались земельные участки, находящиеся в частном владении. Их требовалось передать в муниципальную или областную собственность, чтобы вести дальнейшие работы по реконструкции дороги.

По состоянию на 19 июня 2019-го администрация Пензы изъяла 27 таких участков на улице 40 лет Октября.

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Гость|07.08.2019 11:53|

Лето уже кончилось, скоро зима, пора строить дороги

Гость|07.08.2019 12:02|

Дурачок подоспел с глупыми комментариями

Гость|07.08.2019 12:09|

Гость писал(a):

Дурачок подоспел с глупыми комментариями
привет, дурачок. Мы рады, что ты не пропустил эту новость!

Гость|07.08.2019 12:18|

Администрация, а зачем оскорблять комментаторов, (дурачок), не хватает способностей на другие слова, и опять проданная земля, в районе дороги, никто не виноват, кстати, а что там в Арб. Заставе, там дорогу подвинули из за проданной земли.

Гость|07.08.2019 12:20|

penzainform.ru писал(a):

Планируется, что ремонт пройдет в три этапа. Первый - реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую, второй - от Центральной до Перспективной и третий - от Перспективной до Бийской.
penzainform.ru писал(a):
Планируется, что ремонт пройдет в три этапа. Первый - реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую, второй - от Центральной до Перспективной и третий - от Перспективной до Бийской.
Это когда же закончат? Интересно к 2030 году успеют?

Или это продолжение речных трамвайчиков, 100 автобусов ...?

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