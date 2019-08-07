07.08.2019 | 11:30

Завершился электронный аукцион на определение подрядчика, который займется первым этапом реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября (Кривозерье) до Центральной (Терновка) в Пензе. На данном этапе планируется проложить путь от начальной точки до улицы Бийской.

Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместило областное управление по регулированию контрактной системы и закупкам. В качестве заказчика выступило региональное управление строительства и дорожного хозяйства.

Заявки можно было подавать с 25 июля по 2 августа. Всем требованиям соответствовали две - от ООО «Автодорога» из Пензенской области и ООО «Фирма «Магистраль» из Нижнего Новгорода.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 398 млн 748 тыс. 2 рубля. Первая компания предложила выполнить работы за 390 млн 773 тыс. 42 рубля, вторая - за 392 млн 766 тыс. 782. В итоге победу в аукционе одержало ООО «Автодорога».

Стартовый этап должен быть завершен до 1 октября 2021 года.

О реконструкции автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной впервые заговорили в ноябре 2017 года, когда в Пензу приезжал министр транспорта России Максим Соколов.

Планируется, что ремонт пройдет в три этапа. Первый - реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую, второй - от Центральной до Перспективной и третий - от Перспективной до Бийской. В этот этап включено и строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.

Одной из трудностей реализации проекта оказались земельные участки, находящиеся в частном владении. Их требовалось передать в муниципальную или областную собственность, чтобы вести дальнейшие работы по реконструкции дороги.

По состоянию на 19 июня 2019-го администрация Пензы изъяла 27 таких участков на улице 40 лет Октября.