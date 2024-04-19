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Общество

В Пензе сэкономят на контроле за строительством завода на Рябова

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В Пензе за строительный контроль при возведении асфальтобетонного завода в районе улиц Рябова и Пушанина (первый этап) готовы были заплатить 2 млн 793 тыс. 280 рублей.

Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заказчик (УКС г. Пензы) заключит с победителем электронного аукциона, проводившегося на портале госзакупок с 11 апреля.

На торги поступило 6 заявок, наиболее выгодным оказалось предложение предоставить услугу за 586 588 рублей 80 копеек. Его и признали лучшим. Экономия превысила 2,2 млн.

Под строительным контролем подразумевается проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям различных регламентов, результатам инженерных изысканий.

Асфальтобетонный завод решили разместить в бывшей промзоне колонии № 5.

«Завод у нас появился, в полном комплекте прибыл из Китая. В связи с тем что ИК № 5 не использует эту промышленную зону, мы обратились к руководству ФСИН для передачи земельного участка в собственность муниципалитета. Другого свободного места в городе для размещения завода мы на сегодняшний день не имеем», - сообщил глава Пензы Александр Басенко летом прошлого года, заверив, что объект должен заработать в 2024-м.

В марте 2024-го управление капитального строительства провело аукцион, предметом которого был первый этап возведения завода с начальной ценой 130 млн 527 тысяч 170 рублей. В проекте сметы среди прочего прописывались такие пункты, как прокладка внутренних и наружных сетей газоснабжения, внешнее электроснабжение и установка трансформаторной подстанции.

Ранее сообщалось, что контроль за строительством развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ обошелся в 2 млн 6 тысяч 210 рублей 80 копеек.

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