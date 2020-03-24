24.03.2020 | 17:10

Иначе теперь выглядят занятия во всех среднеспециальных учебных заведениях Пензенской области. В самих образовательных организациях непривычно тихо: нет молодых людей. Они находятся дома, но на постоянной связи с преподавателями.

В колледже современных технологий переработки и бизнеса идет обучение в онлайн-режиме. По словам педагогов, почти все как всегда, только нет непосредственного контакта с теми, кто получает образование.

«Проблем в дистанционном обучении никаких нет, мы перешли плавно, у нас на платформе создан у каждого студента свой кабинет, у каждой группы. Классные часы проводятся по расписанию в штатном режиме, проводятся пары. Все преподаватели обеспечены всей аппаратурой, которая необходима, поэтому в проведении каких-то заминок у нас нет», - рассказала педагог Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Екатерина Базарова.

Решение воспользоваться современными технологиями было принято оперативным штабом Пензенской области по предупреждению новой коронавирусной инфекции. Методика должна позволить учащимся пройти необходимые образовательные программы и при этом соблюдать важные санитарные нормы и правила, установленные для противодействия распространению опасного заболевания.

«Необязательно иметь собственную платформу, у нас есть различные варианты. Это работа и в социальных сетях, в WhatsApp и Viber. Министерство образования готовит сейчас договор и с академией, которая дает в тестовом режиме бесплатное пользование различными платформами и видеокурсами по 120 профессиям и специальностям на месяц», - сообщила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Преподаватели, как и прежде, ведут журналы, ставят оценки, отмечают тех, кто был офлайн, то есть не присутствовал на дистанционном занятии. Например, историк, глядя в экран монитора, продолжает знакомить ребят со своей образовательной программой.

«В 8:15 у нас дается звонок, как обычно, в 8:20 начинается пара. Каждый классный руководитель проверяет, заходя в кабинет своей группы, своих студентов, чтобы они все были в чате, то есть они пишут, что они здесь», - пояснила Екатерина Базарова.

Такая форма обучения в колледжах и техникумах будет действовать как минимум до 12 апреля.

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