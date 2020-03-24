24.03.2020 | 12:55

Во вторник, 24 марта, оперативный штаб прокомментировал информацию о женщине с подозрением на коронавирус.

Речь идет о 77-летней жительнице Пензы. Сейчас она находится на лечении в центре спецвидов медицинской помощи. С супругой Михаила Лисина, у которой ранее был выявлен коронавирус, она не контактировала.

Врачи диагностировали у пациентки нетяжелую форму пневмонии и назначили лечение.

«В настоящее время проводится работа по выявлению, взятию на меднаблюдение и лабораторное обследование контактных лиц, число которых, по предварительным данным, оценивается в 87 человек. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С начала проведения мероприятий по противодействию распространению коронавируса в Пензенской области под наблюдение был взят 931 человек, из них 651 до сих пор остается под наблюдением, 280 сняты с него.

«Исследования на коронавирус осуществляются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области»: обследовано 1 377 человек (1 604 исследования)», - уточнили в пресс-службе.

Что касается состояния первой заболевшей, то в ближайшее время ее выпишут из больницы. Перед этим, на 11-й день лечения, сделают контрольный тест на коронавирус.

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