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Общество | Стали известны подробности о новом пациенте с подозрением на COVID-19

24.03.2020|12:55
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Во вторник, 24 марта, оперативный штаб прокомментировал информацию о женщине с подозрением на коронавирус.

Речь идет о 77-летней жительнице Пензы. Сейчас она находится на лечении в центре спецвидов медицинской помощи. С супругой Михаила Лисина, у которой ранее был выявлен коронавирус, она не контактировала.

Врачи диагностировали у пациентки нетяжелую форму пневмонии и назначили лечение.

«В настоящее время проводится работа по выявлению, взятию на меднаблюдение и лабораторное обследование контактных лиц, число которых, по предварительным данным, оценивается в 87 человек. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С начала проведения мероприятий по противодействию распространению коронавируса в Пензенской области под наблюдение был взят 931 человек, из них 651 до сих пор остается под наблюдением, 280 сняты с него.

«Исследования на коронавирус осуществляются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области»: обследовано 1 377 человек (1 604 исследования)», - уточнили в пресс-службе.

Что касается состояния первой заболевшей, то в ближайшее время ее выпишут из больницы. Перед этим, на 11-й день лечения, сделают контрольный тест на коронавирус.

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Гость|24.03.2020 13:00|

А теперь у кого найдут-значит контактировала с супругой Михаила Лисина ???? ИМБЕЦИЛЫ !!!!

Гость|24.03.2020 13:01|

Сегодня Молодой Ленинец анонсировал молитву от коронавируса! Побойтесь Бога. ЖУРНАЛЮГИ!

Гость|24.03.2020 13:04|

Тоже непростой и достойный человек или родственница такового? Ибо обычному быдлу в буртассии сходу ставят ОРВИ и не заморачиваются с тестами. Поправится так поправится, помрет так помрет... Как у Гоголя в "Ревизоре".

Гость|24.03.2020 13:05|

мощепоклонники, вот что для вас сочинили ваши жрецы

"Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь."

Зачем вам медицина и врачи - собирайтесь в торговых центра РПЦ и хором бубните!

Гость|24.03.2020 13:05|

penzainform.ru писал(a):

С супругой Михаила Лисина, у которой ранее был выявлен коронавирус, она не контактировала.
А с кем контактировала?

Гость|24.03.2020 13:10|

Гость|24.03.2020 13:00|

А теперь у кого найдут-значит контактировала с супругой Михаила Лисина ???? ИМБЕЦИЛЫ !!!!

Людк, ты че ли?!

Гость|24.03.2020 13:11|

Когда будете подыхать, помните, зараза пошла от депутатов.

Гость|24.03.2020 13:12|

В Италии была?

Гость|24.03.2020 13:12|

Ложь,ложь и ложь кругом!

Гость|24.03.2020 13:12|

penzainform.ru писал(a):

ее выпишут из больницы. Перед этим, на 11-й день лечения, сделают контрольный тест на коронавирус
Ранее нам сказали, что у нее вирусная пневмония, а с пневмонией лежат минимум 21 день. Как ее можно выписывать?

Гость|24.03.2020 13:12|

А чо опять про жену депутатика скрывали кто она и сейчас чо не могут написать чьих она будет. Походу действительно в пензе это болезнь богатых

Гость|24.03.2020 13:18|

Качество проведения санитарно-эпидемиологических расследований в нашем регионе позволяет отправить в отставку всех кураторов этого процесса! Или все же полученная информация утаивается?...

Гость|24.03.2020 13:18|

penzainform.ru писал(a):

С супругой Михаила Лисина, у которой ранее был выявлен коронавирус, она не контактировала.
Как лихо закручен сюжет. Тогда в ближайшее время ждём ещё пациентов. Сразу после общегородского субботника.

Гость|24.03.2020 13:20|

Вот,если чиновник не боится говорить правду,что в реальности.

Сегодня губернатор Усс заявил, что количество реально заболевших коронавирусом в Красноярском крае больше чем официальные цифры. Он сказал это на расширенном заседании Президиума Правительства края.

«Мы должны отдавать себе отчет, что реальное количество заболевших в Красноярском крае больше, чем подтвержденных диагнозов, — сказал губернатор.

Гость|24.03.2020 13:20|

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