24.03.2020 | 10:11

Во вторник, 24 марта, пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области сообщила об отмене личного приема граждан в целях противодействия распространению коронавируса.

Отправить документы можно в электронном виде через официальный сайт полиции 58.мвд.рф (раздел «Для граждан / Прием обращений») или в печатном по почте. Также можно опустить бумаги в ящик, установленный в круглосуточно открытом для посетителей помещении здания УМВД.

При этом подчеркивается, что прием заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях осуществляется в обычном режиме.

Что касается управления по вопросам миграции, то гостей и жителей области настоятельно просят обращаться через портал Gosuslugi.ru.

«При необходимости личного посещения подразделений по вопросам миграции гражданам рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами и т. д.)», - уточнили в пресс-службе.

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