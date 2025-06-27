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Криминал

На улицах Пензенской области стало безопаснее

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В Пензенской области снизилось количество преступлений, констатировали в областной прокуратуре, проанализировав данные за первые 5 месяцев 2025 года.

Общее число по сравнению с аналогичным периодом 2026-го сократилось на 24,5% (с 6 502 до 4 907). При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 15,5% (с 1 673 до 1 413).

На улицах Пензенской области стало безопаснее

Жители региона стали реже нарушать закон на улицах, площадях, в парках, скверах (-13,9%).

В большинстве случаев (51,3%) пензенцы покушались на чужое имущество. При этом число краж и грабежей все равно снизилось - на 17,5% и 13,5% соответственно.

«Очевидных преступлений становится меньше в первую очередь из-за совершенствования систем безопасности в городах, включая системы видеомониторинга», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

По ее словам, сократилось и количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (-24,2%), связанных с незаконным оборотом наркотиков (-5,4%), совершенных лицами, уже преступавшими закон (-27,5%) и находящимися в состоянии алкогольного опьянения (-33,2%).

Число преступлений, совершенных в составе организованной группы, снизилось на 58,3%.

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Источник — фото 2 - прокуратуры
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