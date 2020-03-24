24.03.2020 | 18:14

«Вот она, красотка моя. Чего ее бояться? Она прилетела и сидит здесь», - рассказала жительница Пензы Раиса Саватеева.

Приручить дикую птицу удается не каждому, а к горожанке она сама залетела в руки. Сова облюбовала подоконник многоэтажки на улице 8 Марта и вызвала восторг не только у жильцов квартиры, но и у внимательных прохожих, которые, кстати, видели пернатую во дворе и раньше.

«Я дня три тому назад ее видела. Потом мы вышли, смотрю - нет», - отметила местная жительница.

В полудреме, распушив свое роскошное оперение, сова невозмутимо реагировала на знаки внимания. Правда, от угощения (кусочка сырого мяса) отказывалась. Видимо, еще не наступил час активности для ночной хищницы, хотя в неволе они и днем бодрствуют.

Пензенцы с 8 Марта гадают, как же мудрую птицу занесло в их края. Все-таки не воробей и не голубь, а сама дикая красавица пожаловала в гости.

«Думаю, из леса прилетела. А может, у кого жила - улетела. Сейчас крокодилов держат, а сова-то чего же», - предположили горожанки.

Случай, когда лесные птицы оказываются в городской черте, не единичный. Так, шесть лет назад ученики школы № 32 из окна своего кабинета могли наблюдать за ушастой и ее потомством.

«Сначала сова сидела в гнезде, у своих совенков, потом там была. Она ведет себя нормально, не пищит вообще, не подлетала никогда, не стучала», - сообщил школьник.

При визуальном осмотре никаких внешних травм у птицы не заметили. В зоопарке, куда звонили местные жители, их успокоили, заверив, что ночью она улетит в лес.

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