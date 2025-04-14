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Криминал

Вынесен приговор банде оконщиков, обманывавшей пенсионеров в Пензе

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Октябрьский районный суд вынес приговор преступной группе, обманывавшей пожилых людей. В нее входили 23 человека - жители Пензенской области и Мордовии в возрасте от 27 до 52 лет. Их жертвами стали 83 человека.

Злоумышленники обзванивали пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов из Пензы и предлагали якобы бесплатное гарантийное обслуживание пластиковых окон.

«Под предлогом проверки качества оконных конструкций мошенники проникали в квартиры пожилых людей, где путем запугивания и психологического давления вынуждали потерпевших передавать им денежные средства за ремонт оконных рам, которые зачастую они сами повреждали», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

С декабря 2017-го по май 2020 года преступники таким образом забрали у пожилых пензенцев более 14 000 000 рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела ущерб потерпевшим был возмещен.

Суд приговорил 8 участников группы к реальному лишению свободы на срок от 1 года и 6 месяцев до 5 лет, одной из подсудимых наказание отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста. 15 мошенников получили условные сроки.

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