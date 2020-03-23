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Общество | Единый ресурс застройщиков поставил Спутник на 1-е место в марте

23.03.2020|16:39
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Город Спутник возглавил мартовский рейтинг жилых комплексов Пензенской области в категории «Многоэтажные дома». А с учетом того, что микрорайон продолжает развиваться и совершенствоваться, лидерство может сохраниться и в дальнейшем.

К марту 2020 года Спутник набрал 72 экспертных балла, опередив 54 жилых многоэтажных комплекса. Стоит отметить, что оценка складывается из десятков показателей, все они проходят тщательную проверку.

Ознакомиться с обновленным рейтингом можно по ссылке.

Общероссийский рейтинг «Топ жилых комплексов» кропотливо ведет портал ЕРЗ.РФ - Единый ресурс застройщиков. Он осуществляет автоматизированную оценку потребительских качеств всех жилых комплексов России с продажами новостроек и их автоматическое ранжирование по набранным баллам.

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