23.03.2020 | 16:39

Город Спутник возглавил мартовский рейтинг жилых комплексов Пензенской области в категории «Многоэтажные дома». А с учетом того, что микрорайон продолжает развиваться и совершенствоваться, лидерство может сохраниться и в дальнейшем.

К марту 2020 года Спутник набрал 72 экспертных балла, опередив 54 жилых многоэтажных комплекса. Стоит отметить, что оценка складывается из десятков показателей, все они проходят тщательную проверку.

Ознакомиться с обновленным рейтингом можно по ссылке.

Общероссийский рейтинг «Топ жилых комплексов» кропотливо ведет портал ЕРЗ.РФ - Единый ресурс застройщиков. Он осуществляет автоматизированную оценку потребительских качеств всех жилых комплексов России с продажами новостроек и их автоматическое ранжирование по набранным баллам.