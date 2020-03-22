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Общество | В Пензе суд оценил несколько месяцев страданий в 10 тысяч рублей

22.03.2020|15:04
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В полмиллиона рублей пензенец оценил свои страдания из-за незаконного уголовного преследования, но получит по решению суда намного меньше.

Мужчине было предъявлено обвинение в краже телефона: предположительно, пассажир обронил его в такси, стоявшем у дома на улице Изумрудной. Однако затем дело в отношении горожанина прекратили в связи с отсутствием в нем состава преступления. В статусе подозреваемого, а потом подсудимого человек находился в течение нескольких месяцев.

«Его моральные страдания усугубились тем, что он занимается и занимался частным извозом, основной заработок был связан с выездом за пределы города Пензы и Пензенской области, чего, находясь под подпиской о невыезде, он делать не мог», - рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Заместитель прокурора Пензенского района полагал, что исковые требования потерпевшего подлежат частичному удовлетворению - в размере 7 тысяч рублей.

«При определении компенсации морального вреда суд учел обстоятельства привлечения к уголовной ответственности, категорию преступления, в совершении которого он подозревался, данные о личности истца, характер причиненных ему нравственных страданий, и взыскал с Министерства финансов РФ за счет средств казны РФ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей», - сообщила Олеся Бахтеева.

Решение в законную силу пока не вступило.

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Гость|22.03.2020 19:04|

Изумрудная - это в Спутнике .

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