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Общество | Жители Зари обсудили проблемные вопросы с Андреем Лузгиным

21.03.2020|18:06
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Чиновники открыты для конструктивного диалога с жителями Зари.

«Социальную инфраструктуру района надо развивать. Мы будем каждый месяц встречаться», - пообещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

На приеме обсуждали проблемные вопросы. Один из самых часто задаваемых на встрече - что будут делать с вентиляцией. К ее работе у переселенцев есть претензии. Детали рассказала жительница дома № 112 на улице Новоселов.

«Неправильно, не должно в туалете пахнуть жареной картошкой! А там так», - отметила женщина.

«Давайте по вентиляции сделаем стояк. Там не будет пахнуть ни картошкой, ни чем-то еще», - предложил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

«Изначальные проектные решения были о том, что турбовенты должны быть установлены в каждой комнате, а на крыше должны быть установлены дефлекторы, которые создают дополнительную тягу. Мы получили заключение проектной компании: для устранения проблем с вентиляцией этого решения будет достаточно», - пояснил Андрей Лузгин.

В конце ноября на стенах, где появились трещины, установили строительные маячки. В апреле специалисты, в том числе и из управляющей компании, должны посмотреть их в динамике - где разошлись. Уже потом будут приниматься решения по устранению дефектов.

У самого проблемного дома в Заре, № 110, собрались жильцы. На прием они не пошли, ждали представителей городской и областной власти у своей пятиэтажки.

«Есть заключение проектной компании, которое говорит о том, что можно провести стяжку несущих конструкций, и это решение сейчас находится в экспертизе. Как только экспертиза подтвердит, что это можно сделать, что это не будет нести собой риска дальнейшего разрушения домов, мы эти работы проведем. Ориентировочно это произойдет до конца года», - уточнил глава администрации г. Пензы.

Конечно, пока жители не представляют себе, как все будет выглядеть и что из этого выйдет. Но их интересует, каковы планы по развитию района.

Уже на следующей неделе должны получить экспертное заключение по пристрою на 120 мест к действующему детскому саду.

Предпринимателям выделили два земельных участка под строительство магазинов. Жизнь в Заре, уверяют чиновники, станет ярче.

«С 1 апреля все светильники, которые были построены в прошлом году, мы в контракт включаем, и они будут светить. Все, что построено и не светит сейчас, с 1 апреля будет работать», - заявил Андрей Лузгин.

Что касается опорного пункта полиции, то вопрос с выделением помещения для участкового уже практически решен. А вот строительство ФАПа там не проходит по нормам - нужна амбулатория. О ее появлении ведут переговоры с руководством областного минздрава.

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Гость|21.03.2020 19:06|

penzainform.ru писал(a):

Чиновники открыты для конструктивного диалога с жителями Зари.
вы обманули людей, какой конструктивный диалог?

Гость|21.03.2020 19:09|

надо обманывать дальше...

Гость|21.03.2020 19:11|

Не ходите голосовать пока не сделают,это Ваше законное право.

Гость|21.03.2020 19:17|

Из аварийного в аварийное...

Виновных нет...

Награждение начальников за расселение...

Ещё деньги на доделки...

Стабильность......

Гость|21.03.2020 19:17|

Наболтал лет на десять строгого.

Гость|21.03.2020 19:19|

Кто???

Гость|21.03.2020 19:27|

penzainform.ru писал(a):

Жизнь в Заре, уверяют чиновники, станет ярче.
ХА-ха-ха

Гость|21.03.2020 19:30|

penzainform.ru писал(a):

Чиновники открыты для конструктивного диалога с жителями Зари.
Это что за бред ? Тут открыты к диалогу должны быть прокуроры ! И уже давно должны были пройти аресты, увольнения, задержания, конфискации всего жулья включая членов с правительственной шайки.

А чиновники должны вести речи о том, кто этот брак будет сносить и кто будет строить новое !

Гость|21.03.2020 19:33|

Гость писал(a):

Кто???
Кто болтает жителям Зари.

Витю Хитроглазого и Магу надо за ноздри подтягивать,пока короновирус их не тронул.Бог всё видит и их карает.

Гость|21.03.2020 19:50|

Гоняют из пустого в порожнее. Объясните мне, я может чего не понимаю, но стоит же подпись в документах, кто принимал эти потрескавшиеся дома. Почему этих людей не привлекают к ответу? Я не понимаю....

Гость|21.03.2020 20:11|

А почему в карантин народу столько?

Имя: Гость
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