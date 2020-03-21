21.03.2020 | 18:06

Чиновники открыты для конструктивного диалога с жителями Зари.

«Социальную инфраструктуру района надо развивать. Мы будем каждый месяц встречаться», - пообещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

На приеме обсуждали проблемные вопросы. Один из самых часто задаваемых на встрече - что будут делать с вентиляцией. К ее работе у переселенцев есть претензии. Детали рассказала жительница дома № 112 на улице Новоселов.

«Неправильно, не должно в туалете пахнуть жареной картошкой! А там так», - отметила женщина.

«Давайте по вентиляции сделаем стояк. Там не будет пахнуть ни картошкой, ни чем-то еще», - предложил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

«Изначальные проектные решения были о том, что турбовенты должны быть установлены в каждой комнате, а на крыше должны быть установлены дефлекторы, которые создают дополнительную тягу. Мы получили заключение проектной компании: для устранения проблем с вентиляцией этого решения будет достаточно», - пояснил Андрей Лузгин.

В конце ноября на стенах, где появились трещины, установили строительные маячки. В апреле специалисты, в том числе и из управляющей компании, должны посмотреть их в динамике - где разошлись. Уже потом будут приниматься решения по устранению дефектов.

У самого проблемного дома в Заре, № 110, собрались жильцы. На прием они не пошли, ждали представителей городской и областной власти у своей пятиэтажки.

«Есть заключение проектной компании, которое говорит о том, что можно провести стяжку несущих конструкций, и это решение сейчас находится в экспертизе. Как только экспертиза подтвердит, что это можно сделать, что это не будет нести собой риска дальнейшего разрушения домов, мы эти работы проведем. Ориентировочно это произойдет до конца года», - уточнил глава администрации г. Пензы.

Конечно, пока жители не представляют себе, как все будет выглядеть и что из этого выйдет. Но их интересует, каковы планы по развитию района.

Уже на следующей неделе должны получить экспертное заключение по пристрою на 120 мест к действующему детскому саду.

Предпринимателям выделили два земельных участка под строительство магазинов. Жизнь в Заре, уверяют чиновники, станет ярче.

«С 1 апреля все светильники, которые были построены в прошлом году, мы в контракт включаем, и они будут светить. Все, что построено и не светит сейчас, с 1 апреля будет работать», - заявил Андрей Лузгин.

Что касается опорного пункта полиции, то вопрос с выделением помещения для участкового уже практически решен. А вот строительство ФАПа там не проходит по нормам - нужна амбулатория. О ее появлении ведут переговоры с руководством областного минздрава.

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