21.03.2020 | 16:05

В Каменке определили лучших юных чтецов. Претендентов на победу в районном этапе традиционного всероссийского конкурса «Живая классика» было 40.

«Критерии - выбор текста, грамотная речь, умение донести текст до зрителя», - сообщила методист управления образования администрации Каменского района Мария Иванова.

В год 75-летия Победы на конкурсе в основном звучат произведения о войне. Ксения Доронина выбрала рассказ Виталия Закруткина «Матерь человеческая».

«Я его впервые прочитала классе в седьмом, и он так сильно в душу запал, что в этом году я решила взять его на прочтение на районном конкурсе. В седьмом классе я была еще маленькая и не до конца понимала все эти жертвы. А сейчас я, можно сказать, пережила это и хочу сказать, что это очень сильное произведение», - рассказала участница конкурса.

Жюри отмечает рост как числа желающих принять участие в конкурсе, так и уровня их мастерства. В 2019 году победительница районного этапа в Каменке стала лучшей и в областном творческом состязании. В этом году оно пройдет 31 марта в заочном режиме - в связи с принимаемыми мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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