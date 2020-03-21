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Общество | Пензенцы могут узнать все о туберкулезе от главного фтизиатра области

21.03.2020|10:07
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Во вторник, 24 марта, жители Пензенской области могут задать вопросы, касающиеся одного из самых серьезных заболеваний - туберкулеза. Прямую линию проведет главный внештатный фтизиатр Пензенской области Елена Соколова.

Елена Николаевна расскажет о профилактике заражения, симптомах и путях передачи инфекции. Получить консультацию можно будет с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (8412) 32-00-90.

В пресс-службе регионального минздрава отметили, что прямая линия приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

Также до конца марта по субботам можно пройти флюорографическое обследование. Оно проводится с 8:00 до 14:00 в поликлинике областной туберкулезной больницы, расположенной на улице Суворова, 225. Записаться на обследование можно по телефону 68-25-89. При себе необходимо иметь паспорт.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|21.03.2020 10:36|

Не целуйте в церквях руки,иконы.кресты и возможно тубик обойдёт Вас стороной.

Гость|21.03.2020 11:04|

про туберкулез все забыли

Имя: Гость
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