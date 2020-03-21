Во вторник, 24 марта, жители Пензенской области могут задать вопросы, касающиеся одного из самых серьезных заболеваний - туберкулеза. Прямую линию проведет главный внештатный фтизиатр Пензенской области Елена Соколова.
Елена Николаевна расскажет о профилактике заражения, симптомах и путях передачи инфекции. Получить консультацию можно будет с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (8412) 32-00-90.
В пресс-службе регионального минздрава отметили, что прямая линия приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.
Также до конца марта по субботам можно пройти флюорографическое обследование. Оно проводится с 8:00 до 14:00 в поликлинике областной туберкулезной больницы, расположенной на улице Суворова, 225. Записаться на обследование можно по телефону 68-25-89. При себе необходимо иметь паспорт.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Не целуйте в церквях руки,иконы.кресты и возможно тубик обойдёт Вас стороной.