20.03.2020 | 14:06

В Пензе суд оштрафовал водителя автобуса, по вине которого пострадала пассажирка.

Инцидент произошел 10 апреля 2019 года. На остановке «Улица Чкалова» после высадки пассажиров шофер начал движение, не закрыв полностью двери. Из-за этого 73-летняя женщина выпала из салона автобуса на асфальт.

Пенсионерка получила травмы, оцененные экспертом как вред здоровью средней тяжести. Женщина подала на водителя в суд, который признал того виновным.

При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства. Во-первых, мужчина сразу после происшествия оказал пострадавшей помощь, во-вторых, работа водителем автобуса является единственным источником его дохода.

«С учетом данных обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

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