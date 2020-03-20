20.03.2020 | 16:43

Один из крупнейших застройщиков Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» расширила программу предоставления скидок семьям с детьми. Изначально на smart-капитал могли претендовать только те, кто стал родителем в 2020 году.

«Учитывая непростую ситуацию в мировой и российский экономике и последовавший рост цен, мы решили финансово поддержать большее количество семей. Теперь мы будем предоставлять скидку семьям, в которых ребенок родился в период с 18 марта 2019 года до 31 декабря 2020-го», - пояснил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Акцию «Smаrt-капитал» один из крупнейших застройщиков региона разработал как меру дополнительной поддержки семей с детьми. За детей, рожденных в сроки, определенные акцией, родители могут получить скидку на покупку квартиры в ЖК «Арбековская застава».

Если родился первый ребенок, семья может рассчитывать на скидку в 2%, если второй - 4%, а если третий - 6%. Выгода может составлять до 215 тысяч рублей, а с учетом предстоящего роста цен на жилье в строящемся микрорайоне - еще больше.

«Мы также напоминаем, что на скидку могут претендовать родители, еще только ожидающие пополнения. Достаточно предоставить в отдел продаж справку о беременности. С начала действия акции возможностью получить дополнительную выгоду уже воспользовались более десятка семей. Мы рассчитываем, что с изменением условий программы счастливых родителей станет больше в разы», - убеждена руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (8412) 203-000 или в офисе продаж, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7.