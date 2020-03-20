Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  85.53  |  $  79.52

Общество | В пензенских магазинах утих ажиотажный спрос на продукты

20.03.2020|10:23
Печать

Ажиотажный спрос на продукты в пензенских магазинах снизился. К такому выводу в четверг, 19 марта, пришли специалисты городской администрации после посещения торговых точек.

Они отметили, что во всех проверенных ими объектах есть социально значимые товары первой необходимости, в том числе туалетная бумага и бытовая химия.

«Повышения уровня торговой наценки при их реализации зафиксировано не было», - подчеркнули в пресс-службе мэрии, уточнив, что сотрудники магазинов постоянно обновляют товар бакалейной группы (крупы, макароны и т. д.).

В некоторых точках торговли наиболее востребованные сахар, гречку, рис, муку сразу выкладывают на специально подготовленные стенды.

«Руководителям предприятий рекомендовано постоянно осуществлять контроль за реализацией товаров данного ассортимента, своевременно увеличивать объемы заказов недостающих товаров и оперативно производить заполнение полок в торговом зале», - добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.03.2020 10:37|

ура затарились.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте