20.03.2020 | 10:23

Ажиотажный спрос на продукты в пензенских магазинах снизился. К такому выводу в четверг, 19 марта, пришли специалисты городской администрации после посещения торговых точек.

Они отметили, что во всех проверенных ими объектах есть социально значимые товары первой необходимости, в том числе туалетная бумага и бытовая химия.

«Повышения уровня торговой наценки при их реализации зафиксировано не было», - подчеркнули в пресс-службе мэрии, уточнив, что сотрудники магазинов постоянно обновляют товар бакалейной группы (крупы, макароны и т. д.).

В некоторых точках торговли наиболее востребованные сахар, гречку, рис, муку сразу выкладывают на специально подготовленные стенды.

«Руководителям предприятий рекомендовано постоянно осуществлять контроль за реализацией товаров данного ассортимента, своевременно увеличивать объемы заказов недостающих товаров и оперативно производить заполнение полок в торговом зале», - добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.