20.03.2020 | 18:04

В пятницу, 20 марта, на пресс-конференции по коронавирусу губернатор Иван Белозерцев развеял слухи о том, что заразившаяся новой инфекцией пензячка якобы побывала в Италии.

«Мы спросили, нам сказали: за границей не была. Вы думаете, через ФСБ я не проверил? Проверил. Мне тоже это стало интересно, пересекала границу или нет. В Италии ли, в Германии, в Испании - пересекала или нет? Не пересекала. Ну раз не пересекала - это же официальные данные. Она же не может, там, взлететь на воздушном шаре из Пензы и оказаться в Италии.

Если был бы ответ, что она была за границей, наверное, я был бы более спокоен, что она там подхватила. Я сейчас думаю, что в Москве. Там людей очень много - Москва есть Москва. Там у людей более высокий уровень жизни, они чаще ездят за границу отдыхать. Кто-то где-то с кем-то столкнулся, может быть, в лечебном учреждении. Я вот об этом думаю. Не была в Италии - и головная боль: мы ищем-ищем и думаем, где, как, что...» - высказался глава региона, обращаясь к журналистам.

Отвечая на вопрос о так называемом нулевом пациенте, Иван Белозерцев подчеркнул, что сложность - в малой изученности нового вируса.

«Может быть, человек получил этот вирус и не чувствует: температуры нет, иммунитет сильный. А если у человека иммунитет ослаблен (тем более эта женщина лежала уже в больнице с другой проблемой), где угодно можно получить, если кто-то где-то оставил эту бациллу», - отметил он.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев озвучил приблизительный срок лечения женщины - три недели.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.