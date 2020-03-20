Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|19:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Общество | Губернатор опроверг слухи о посещении Италии больной пензячкой

20.03.2020|18:04
Печать

В пятницу, 20 марта, на пресс-конференции по коронавирусу губернатор Иван Белозерцев развеял слухи о том, что заразившаяся новой инфекцией пензячка якобы побывала в Италии.

«Мы спросили, нам сказали: за границей не была. Вы думаете, через ФСБ я не проверил? Проверил. Мне тоже это стало интересно, пересекала границу или нет. В Италии ли, в Германии, в Испании - пересекала или нет? Не пересекала. Ну раз не пересекала - это же официальные данные. Она же не может, там, взлететь на воздушном шаре из Пензы и оказаться в Италии.

Если был бы ответ, что она была за границей, наверное, я был бы более спокоен, что она там подхватила. Я сейчас думаю, что в Москве. Там людей очень много - Москва есть Москва. Там у людей более высокий уровень жизни, они чаще ездят за границу отдыхать. Кто-то где-то с кем-то столкнулся, может быть, в лечебном учреждении. Я вот об этом думаю. Не была в Италии - и головная боль: мы ищем-ищем и думаем, где, как, что...» - высказался глава региона, обращаясь к журналистам.

Отвечая на вопрос о так называемом нулевом пациенте, Иван Белозерцев подчеркнул, что сложность - в малой изученности нового вируса.

«Может быть, человек получил этот вирус и не чувствует: температуры нет, иммунитет сильный. А если у человека иммунитет ослаблен (тем более эта женщина лежала уже в больнице с другой проблемой), где угодно можно получить, если кто-то где-то оставил эту бациллу», - отметил он.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев озвучил приблизительный срок лечения женщины - три недели.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|20.03.2020 18:16|

Пока это болезнь богатых?

Гость|20.03.2020 18:20|

А как же релиз Роспотребнадзора от 17 марта? Ась? Кто врет-то?

Гость|20.03.2020 18:21|

А где же тот дурачок, который про Италию тут нам усердно втирал? Уже забрали его?

Гость|20.03.2020 18:24|

мы верим верим!

Как в 100 новых автобусов и речные трамвайчики!

Гость|20.03.2020 18:29|

Госпади, да наймите же ему, кто нибудь, спичрайтера!

Сколько можно, область позорить?!

Гость|20.03.2020 18:33|

Гость писал(a):

Госпади, да наймите же ему, кто нибудь, спичрайтера!
Не надо. Пусть все знают.

Гость|20.03.2020 18:43|

он уже навестил ее в больнице?

Гость|20.03.2020 18:46|

Губернатор наш опять всех обманывает, уж пол города знает кто эта женщина и что она ездила в Италию

Гость|20.03.2020 18:57|

Короновирус вне человека живёт 6-10 часов.Информация получена с единого Центра пр короновирусу в России. Бесплатный телефон 8-800-2000-112.. В Пензе такую информацию получить не смог.

Всем здоровья.

Гость|20.03.2020 19:05|

Там взлететь не может, а здесь - может!

Гость|20.03.2020 19:05|

Гость писал(a):

А ещё российские учёные расшифровали геном коронавируса - об этом вчера радостно сообщили многие СМИ.

Однако ещё 29 января это сделали французские ученые - и поделились информацией с мировым научным сообществом, с российскими учёными тоже.

Наш геном - геномистее французского, а коронавирус - коронавирустее! Так шта нечаго нам тут всякое.

Гость|20.03.2020 19:06|

Убирает модератор. Подтверждаю.

Гость|20.03.2020 19:07|

Гость писал(a):

А ещё российские учёные расшифровали геном коронавируса - об этом вчера радостно сообщили многие СМИ.

Однако ещё 29 января это сделали французские ученые - и поделились информацией с мировым научным сообществом, с российскими учёными тоже.

Вы дурачёк?

Первыми расшифровали китаайцы, 10 января опубликовали по лабораториям всего мира.

А последующие расшифровки в других - это работа над другими материалами, и также вполне самостоятельные расшифровки.

Они выявляют различия и общее в структурах генома.

Гость|20.03.2020 19:07|

То есть господин губернатор настойчиво и упрямо навязывает нам мысль, что источник заражения находится в Пензе. Тогда почему город еще не на полном карантине? Чего вы ждете, господин губернатор?

Гость|20.03.2020 19:12|

Гость писал(a):

То есть господин губернатор настойчиво и упрямо навязывает нам мысль, что источник заражения находится в Пензе. Тогда почему город еще не на полном карантине? Чего вы ждете, господин губернатор?

Вам же сказали - из москвы, возможно. Вы там совсем чтоль в зюзю?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте