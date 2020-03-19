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Общество | Чиновники проверили наличие продуктов в магазинах Пензы

19.03.2020|08:51
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В Пензе чиновники продолжают контролировать наличие товаров в магазинах. Очередной мониторинг провели в среду, 18 марта, в сетевых торговых точках в центре города и в Арбекове.

«Во всех магазинах в наличии товары первой необходимости в ассортименте. При этом руководителям ряда магазинов указали на необходимость дополнительной выкладки риса и гречневой крупы низкого ценового сегмента», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представители торговых организаций рассказали, что поставки производятся ежедневно. При этом заявки на те товары, которые пользуются повышенным спросом, были увеличены. Наценку на социально значимые товары не повышали.

«Ситуация с реализацией продуктов питания первой необходимости на потребительском рынке находится на контроле в администрации города», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Спрос на товары бакалейной группы в Пензе вырос после того, как стало известно о госпитализации первого жителя города с подозрением на коронавирус. Позднее диагноз подтвердился. В соцсетях стали появляться фотографии очередей и пустых полок в магазинах.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков заверил, что причин для ажиотажа нет: «Запасов более чем достаточно».

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|19.03.2020 09:04|

Ну,да.конечно.проверили они.

Гость|19.03.2020 09:17|

цены на бензин выросли,а они бесплатно будут товары дополнительно поставлять

Гость|19.03.2020 09:18|

Бараны, бежим скупать гречку!

Гость|19.03.2020 09:21|

баранина с гречкой ;)

Гость|19.03.2020 09:32|

Главное затариться мешками,сесть на них с довольной харей, что урвал, все, жизнь удалась.И ведь таких тысячи.

Гость|19.03.2020 09:34|

Гость писал(a):

Главное затариться мешками,сесть на них с довольной харей, что урвал, все, жизнь удалась.И ведь таких тысячи.
Имеют право

Нет?

Гость|19.03.2020 09:35|

Гость писал(a):

Имеют право

Нет?

Нет

Гость|19.03.2020 09:36|

Гость писал(a):

Имеют право

Нет?

Имеют, конечно, но зачем?

Гость|19.03.2020 09:38|

Жизнью научены просто. Всяко бывало.

Гость|19.03.2020 09:41|

Гость писал(a):

Имеют, конечно, но зачем?
У каждого свои тараканы в голове.

Считают нужным-делают.

Смысл осуждать?

Гость|19.03.2020 09:42|

Гость писал(a):

У каждого свои тараканы в голове.

Считают нужным-делают.

Смысл осуждать?

да потому что конченые и мешают другим жить. и ты конченый, раз не осуждаешь

Гость|19.03.2020 09:44|

Гость писал(a):

да потому что конченые и мешают другим жить. и ты конченый, раз не осуждаешь
Неадекватов сейчас много. Не грусти

Гость|19.03.2020 09:45|

Гость писал(a):

да потому что конченые и мешают другим жить. и ты конченый, раз не осуждаешь
Имхо, тыканье незнакомым людям - первый признак конченности личности.

Гость|19.03.2020 09:45|

Интересные вы ребята, а как вы правительство с олигархами тогда назовете и всей сворой чинков с родней, депутатиков, если те, кто по опыту прикупил для себя, причем из-за раздолбайства вышеперечисленных и вообще не должен ни перед кем отчитываться (даже не для перепродажи)?

Гость|19.03.2020 09:48|

Гость писал(a):

Имхо, тыканье незнакомым людям - первый признак конченности личности.
Верно!

Забавно то, что подобные личности мнят себя "постигшими ИСТИНУ"

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Имя: Гость
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