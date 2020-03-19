19.03.2020 | 08:51

В Пензе чиновники продолжают контролировать наличие товаров в магазинах. Очередной мониторинг провели в среду, 18 марта, в сетевых торговых точках в центре города и в Арбекове.

«Во всех магазинах в наличии товары первой необходимости в ассортименте. При этом руководителям ряда магазинов указали на необходимость дополнительной выкладки риса и гречневой крупы низкого ценового сегмента», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представители торговых организаций рассказали, что поставки производятся ежедневно. При этом заявки на те товары, которые пользуются повышенным спросом, были увеличены. Наценку на социально значимые товары не повышали.

«Ситуация с реализацией продуктов питания первой необходимости на потребительском рынке находится на контроле в администрации города», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Спрос на товары бакалейной группы в Пензе вырос после того, как стало известно о госпитализации первого жителя города с подозрением на коронавирус. Позднее диагноз подтвердился. В соцсетях стали появляться фотографии очередей и пустых полок в магазинах.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков заверил, что причин для ажиотажа нет: «Запасов более чем достаточно».

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