Сельчанка влезла через окно в дом соседки и украла продукты

20.07.2024 | 10:14

72-летняя жительница Башмаковского района отлучилась из дома, а когда вернулась, обнаружила, что холодильник пуст. Оттуда исчезли продукты стоимостью почти 1 500 рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно установили подозреваемую - ею оказалась 47-летняя соседка пожилой женщины.

Сельчанка призналась, что проникла в дом, выставив стекло из оконной рамы. Часть продуктов еще сохранилась, стражи порядка изъяли их и вернули хозяйке.

На злоумышленницу возбудили уголовное дело. Учитывая, что она уже была судима, ей грозит лишение свободы до 6 лет.

«Если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного)», - напомнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.