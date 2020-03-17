Во вторник, 17 марта, на планерке в администрации Пензы речь зашла о пустых полках в магазинах. Продовольственные товары активно раскупаются горожанами.
16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.
Вечером того же дня в редакцию портала PenzaInform.ru обратились несколько пензенцев с сообщениями об очередях в магазинах. Они рассказали, что множество покупателей доверху заполняют тележки продуктами.
«Ситуация с введением ограничительных мер по профилактике коронавируса временная, торговые сети продуктами снабжаются бесперебойно. Кроме того, надо помнить, что у продуктов питания ограниченный срок годности», - отметил мэр Андрей Лузгин.
Градоначальник дал распоряжение связаться с торговыми сетями по поводу ценовой политики и наличия товаров на складе.
«Торговые точки работают в обычном режиме. Оснований для тревоги по поводу продовольственной безопасности нет», - добавили в пресс-службе мэрии.
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К сожалению, до обитателей Буртассии это просто невозможно донести.