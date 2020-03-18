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Общество | Пензенцы выполнили задания олимпиады профмастерства

18.03.2020|17:41
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Анастасия Гасанова приступила к самому интересному заданию регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Она должна была создать макет юбки, сразу наколов ткань на манекен.

«Моя профессия звучит как «конструктор-модельер - технолог швейного производства». Это включает в себя, что я рисую, затем конструирую, подбираю материал, готовлю лекало и раскрой и шью», - рассказала девушка.

Помимо практических навыков, участники конкурса демонстрировали и теоретические познания. Ведь они - будущие руководители производственных объединений.

«Задания первого уровня включают в себя тестовые задания, перевод профессионального текста с иностранного языка и решение задач по организации работы коллектива», - сообщила организатор конкурса Людмила Мешалова.

Мастерские для конкурса предоставил колледж современных технологий, производства и бизнеса. Участников немного, но зато они выиграли в отборочных этапах в своих учебных заведениях.

Победитель этих соревнований отправится на всероссийский финал олимпиады профессионального мастерства. Он состоится в апреле на Алтае.

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