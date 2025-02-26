26.02.2025 | 10:28

В Пензе отремонтируют общежития двух колледжей - архитектуры и строительства, а также социально-педагогического. Суммарно на это потратят 295 млн рублей (средства федерального и областного бюджетов).

«Приведем в порядок жилые корпуса в общей сложности более чем на 600 мест, которые очень востребованы», - написал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Работы в общежитии колледжа архитектуры и строительства на Набережной реки Пензы, 3а, начнутся в 2025 году. На портале госзакупок уже состоялся открытый конкурс по определению подрядчика. Победитель проведет ремонт за 137 821 450 рублей (начальная сумма равнялась 156 934 722 рублям).

Помимо обновления полов, стен и потолков, запланировано переустройство систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Предполагается также благоустройство и озеленение территории.

Весь комплекс работ должен быть выполнен до 20 ноября этого года.

В 2026-м начнется ремонт общежития социально-педагогического колледжа, расположенного на улице Гоголя, 3.