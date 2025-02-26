Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2025|12:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе отремонтируют общежития двух колледжей

Печать
Telegram

В Пензе отремонтируют общежития двух колледжей - архитектуры и строительства, а также социально-педагогического. Суммарно на это потратят 295 млн рублей (средства федерального и областного бюджетов).

«Приведем в порядок жилые корпуса в общей сложности более чем на 600 мест, которые очень востребованы», - написал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Работы в общежитии колледжа архитектуры и строительства на Набережной реки Пензы, 3а, начнутся в 2025 году. На портале госзакупок уже состоялся открытый конкурс по определению подрядчика. Победитель проведет ремонт за 137 821 450 рублей (начальная сумма равнялась 156 934 722 рублям).

Помимо обновления полов, стен и потолков, запланировано переустройство систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Предполагается также благоустройство и озеленение территории.

Весь комплекс работ должен быть выполнен до 20 ноября этого года.

В 2026-м начнется ремонт общежития социально-педагогического колледжа, расположенного на улице Гоголя, 3.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте