18.03.2020 | 10:07

Недостоверные (так называемые фейковые) новости распространяются среди пензенцев в социальных сетях.

Они появились вечером во вторник, 17 марта. Якобы с 23:00 до 5:00 с вертолетов собираются распылять дезинфицирующее средство, поэтому людям следует плотно закрыть балконы и окна и в это время не находиться на улице.

Вторая фальсификация вообще больше похожа на первоапрельскую шутку, только злую: дескать, пензенцам будут измерять температуру со спутника лазером, поэтому нужно стоять у открытого окна «лбом по направлению к звездам».

Обе новости появились в телеграм-канале пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной с пометкой «Фейк!».

«На такие вещи, к сожалению, тоже сегодня находится «покупатель», который хочет удостовериться. Правда ли это. То, что для одних - откровенный стеб, для других - повод к действию. Мы все разные, с разным уровнем образования, психологической устойчивости и т. д. В последние три дня мне пришлось столкнуться с самыми невероятными историями и мифами, рождающимися на пустом месте, в лихих головах», - написала Дина Черемушкина, комментируя эти сообщения.

Фейковым новостям уделил внимание и губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram.

«Вчера штаб вынужден был опровергать информацию о штрафах для родителей, чьих детей обнаружат в ходе рейдов на улице, и об обработке территорий вертолетами. Могу также сообщать вам, уважаемые подписчики, о подобных фейках у себя на странице. Напишите мне в комментариях, нужно ли это?» - обратился глава региона к пензенцам.

Предложение Ивана Белозерцева вызвало положительные отклики.

«Да, конечно, нужно сообщать и говорить, что это фейки. Вчера мне лично сказала знакомая: с ребенком пока никуда не ходите гулять, будут рейды и штрафовать будут. На мою улыбку в ответ возмутилась, вот получишь штрафы тогда и увидишь, что это все не шутки», - написала одна из жительниц Пензы. Она добавила, что внушаемые люди «бегут все скупать и еще по дороге в магазин успевают десяти прохожим рассказать, что вот бегу запасаюсь, беда надвигается и вы, доченька, делайте запасы».

«Нужно, конечно, а то сегодня половина Пензы спала с закупоренными окнами, боясь вертолетов с веществом», - ответил другой подписчик.

«Про это можно и не спрашивать. Вы должны это делать. И не скрывать информацию. И министр здравоохранения должен», - высказал свое мнение третий.

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