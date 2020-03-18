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Общество | Пензенцев предупредили о фейковых сообщениях о коронавирусе

18.03.2020|15:46
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Интернет захлестнули фейковые новости. Причем некоторая часть информации, размещенной в социальных сетях, у одних вызывает улыбку, другие же искренне верят всему написанному. Журналисты 11 канала попробовали отделить зерна от плевел.

Сообщение о том, что во время карантина в школах детей будут искать в общественных местах, а их родителей штрафовать, - ложь. Это подтвердили в министерстве образования области. Однако взрослые должны объяснить своим чадам, что нахождение в зоне большого скопления людей опасно для здоровья.

Следует соблюдать некоторые правила, чтобы снизить риск заражения инфекцией: чаще мыть руки и носить защитные маски. Они, кстати, скоро должны появиться в аптеках, как заявил Иван Белозерцев. Об этом глава региона написал на своей странице в «Инстаграме».

«Сегодня с 23:00 до 5:00 утра вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции. Окна и балконы должны быть закрыты, находиться на улице нельзя» - очередной фейк. Так же как и пост про лазер, которым со спутника будут измерять температуру гражданам России. Им предлагается стоять у открытого окна лбом по направлению к звездам.

Журналисты 11 канала напоминают: доверять стоит лишь проверенной информации из достоверных источников. В первую очередь это сайты органов власти и недавно запущенный интернет-портал стопкоронавирус.рф.

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Гость|18.03.2020 18:47|

ЖДЕМ МАСКИ!!!!!!!!!

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