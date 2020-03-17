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Общество | В области открылась еще одна горячая линия для побывавших за рубежом

17.03.2020|09:47
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Во вторник, 17 марта, в Министерстве здравоохранения Пензенской области начала работу горячая линия для тех, кто вернулся из зарубежной поездки.

Жители региона, прибывшие с территорий и из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, должны позвонить по телефону 42-09-07 и сообщить о своем возвращении, а также о датах поездки.

«Звонить на горячую линию можно круглосуточно», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Кроме того, горячая линия для обращений граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, действует в региональном управлении Роспотребнадзора. Ее телефоны - 8-800-707-64-22, 8 (8412) 66-09-48. Звонки принимаются с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

С 16 марта в связи с пандемией в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев. Согласно документу, все массовые мероприятия в регионе запрещены до 15 апреля, а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксированы больные COVID-19, должны оставаться дома в течение 14 дней.

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Гость|17.03.2020 10:04|

Делятся впечатлениями?

Гость|17.03.2020 10:08|

Мне не нравятся мои соседи. Если позвонить и сказать что они недавно приехали из Италии и всей семьей чихают и кашляют, то на какой срок их изолируют?

Гость|17.03.2020 10:19|

Могут изолировать Вас.

Имя: Гость
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