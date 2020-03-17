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Общество | Пензяк добился от московской фирмы компенсации за снятые на стоянке колеса

17.03.2020|11:37
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Первомайский районный суд рассмотрел иск жителя Пензы к ООО «Домодедово Паркинг» о защите прав потребителей.

В иске горожанин указал, что заключил договор с компанией о хранении на автостоянке аэропорта Домодедово с 1 по 21 июля 2017 года своего автомобиля Mazda CX-5. За это он заплатил 5 900 рублей.

Однако после прилета автовладелец обнаружил, что с его машины злоумышленники сняли все четыре колеса. Мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона «Авиационный» УМВД России по городскому округу Домодедово. Заявление о преступлении было зарегистрировано в книге учета.

Пензенец отправил в адрес ООО «Домодедово Паркинг» претензию, однако она осталась без ответа. И тогда автолюбитель обратился в суд.

Он просил взыскать с ООО «Домодедово Паркинг» в его пользу денежную сумму, которая состоит из реального ущерба и штрафа в размере 50% от заявленных, но не уплаченных ответчиком в досудебном порядке требований.

Суд установил, что компания «Домодедово Паркинг» не выполнила свои обязательства по договору хранения на автостоянке аэропорта «Домодедово» автомобиля пензенца.

«Исковые требования гражданина удовлетворены в полном объеме. С ООО «Домодедово Паркинг» в его пользу взысканы денежные средства в счет возмещения ущерба в размере 124 540 руб. и штраф в размере 62 270 руб., всего 186 810 руб. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|17.03.2020 12:21|

В этом году опять там же оставлю тачару свою.. И колеса новые и за отпуск оплатили.. К стати старые продаю в базар пнз..

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