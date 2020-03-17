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Общество | Пензенский автовокзал увеличил штат уборщиц из-за коронавируса

17.03.2020|10:15
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В здании пензенского автовокзала усилили меры профилактики коронавируса.

В целях противодействия распространению COVID-19 во время уборки стали использовать дезинфектанты, эффективные в отношении вирусов («Дезон-Хлор», «Бриллиант-Классик», «Биодез-Оптима»).

«Утверждены и исполняются графики усиленных влажных дезинфекционных уборок помещений, включающие мытье пола, протирку перил, дверных ручек, прикассовых зон, мест для сидения. Увеличен штат уборщиц. В зале ожидания обустроена санитарно-гигиеническая зона (локтевой дозатор с кожным антисептиком)», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Персоналу автовокзала выдали медицинские маски, одноразовые перчатки, их снабдили средствами дезинфекции рабочих мест.

У всех сотрудников ежедневно измеряют температуру тела бесконтактным термометром. При подозрении на ОРВИ человека отстраняют от работы. Перед каждым рейсом проводится дезинфекционная обработка салонов автобусов.

«Проведен инструктаж медицинских работников пензенского автовокзала о порядке действий в случае выявления посетителя (пассажира) с признаками простуды и ОРВИ. Выделено отдельное помещение для возможности изоляции таких посетителей до приезда врачей», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото № 2 pnzreg.ru
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Гость|17.03.2020 10:34|

penzainform.ru писал(a):

Персоналу автовокзала выдали медицинские маски, одноразовые перчатки,
на фото видно - в маске и перчатках

Гость|17.03.2020 10:53|

на фото видно - в маске и перчатках

Обман везде и во всём .

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