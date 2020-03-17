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Общество | Награжденной грамотой кузнечанке отказали в звании «Ветеран труда»

17.03.2020|15:30
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За активное участие в подготовке и проведении Всесоюзной переписи населения 1989 года жительница Кузнецка была награждена почетной грамотой Государственного комитета СССР по статистике.

В марте 2019 года женщина обратилась в региональный минтруд с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда», но получила отказ. Посчитав его незаконным, она пошла в суд.

Представитель министерства высказал свою позицию. Он указал, что, хотя женщина участвовала в переписи, она не была штатным работником органов статистики, не привлекалась для участия в подготовке материалов переписи на условиях совместительства, в ее трудовой книжке нет соответствующей записи о работе в органе, производящем награждение. Основное место ее работы - Кузнецкий завод приборов и конденсатов.

Суд, изучив материалы дела, отказал обладательнице почетной грамоты в удовлетворении требований.

Определяющее значение для решения вопроса о присвоении гражданину звания «Ветеран труда» имеет наличие необходимого стажа и признание его особых трудовых заслуг по месту его постоянной работы.

Работа горожанки в период переписи представляла собой не постоянную трудовую деятельность, а временное участие в сборе статистической информации. Она была краткосрочной, без зачисления в штат организации.

Следовательно, почетная грамота работников предприятий, учреждений и организаций, привлекавшихся к проведению переписи населения, не может быть отнесена к ведомственным знакам отличия. Таковым она является лишь для тех, кто трудился в системе службы государственной статистики.

«Не согласившись с решением, истица подала апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|17.03.2020 16:07|

penzainform.ru писал(a):

Он указал, что, хотя женщина участвовала в переписи, она не была штатным работником органов статистики
Волонтер не имеет прав, если у него нет бумажки! Всё понятно. Волонтёрьте сами.

Гость|17.03.2020 16:31|

Зато очень хорошо получают звание ветерана и льготы некоторые учителя,которые лицом своим светят,а другие учителя на этих паразитов пашут, и ведь во всех школах так!

Имя: Гость
Комментарий:

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