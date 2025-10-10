История Пензы: На привокзальной площади проводили парад легионеров

10.10.2025 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Привокзальная площадь занимает огромное пространство. Раньше на ее месте находилась Ярмарочная площадь, где в конце XIX века построили казармы для солдат резервных батальонов.

Их уже давно снесли, но когда-то в небольших одноэтажных зданиях квартировали пехотинцы, переправлявшиеся в другие губернии. После Октябрьской революции царскую армию расформировали, создав вместо нее Красную.

В результате казармы оказались в введении наркомата по военным и морским делам - аналога Министерства обороны при правительстве Ленина. Здания пустовали недолго, уже в 1918 году их отдали интернациональным подразделениям, которые согласились воевать за советскую власть.

На Привокзальной площади обитали легионеры из разных стран, большей частью венгры, чехи и словаки. В 1918 году их проведать приезжал лично Лев Троцкий. Сохранилась даже видеозапись его выступления. Троцкий эмоционально к чему-то призывал легионеров, а потом посмотрел парад. Стройными колоннами перед ним прошли пехота и, следом, кавалерия.

На кадры этой кинохроники попал и наш земляк, капельмейстер Алексей Турищев - автор марша «Врагу не сдается наш гордый «Варяг».