Сетевое издание|18+|Пятница|10 окт 2025|08:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

История

История Пензы: На привокзальной площади проводили парад легионеров

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Привокзальная площадь занимает огромное пространство. Раньше на ее месте находилась Ярмарочная площадь, где в конце XIX века построили казармы для солдат резервных батальонов.

Их уже давно снесли, но когда-то в небольших одноэтажных зданиях квартировали пехотинцы, переправлявшиеся в другие губернии. После Октябрьской революции царскую армию расформировали, создав вместо нее Красную.

В результате казармы оказались в введении наркомата по военным и морским делам - аналога Министерства обороны при правительстве Ленина. Здания пустовали недолго, уже в 1918 году их отдали интернациональным подразделениям, которые согласились воевать за советскую власть.

На Привокзальной площади обитали легионеры из разных стран, большей частью венгры, чехи и словаки. В 1918 году их проведать приезжал лично Лев Троцкий. Сохранилась даже видеозапись его выступления. Троцкий эмоционально к чему-то призывал легионеров, а потом посмотрел парад. Стройными колоннами перед ним прошли пехота и, следом, кавалерия.

На кадры этой кинохроники попал и наш земляк, капельмейстер Алексей Турищев - автор марша «Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети