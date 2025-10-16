График движения пригородных поездов до Кузнецка временно изменится

16.10.2025 | 11:10

График движения пригородных поездов между Кузнецком, Пензой и Саранском изменят на несколько дней.

19, 20, 21 и 22 октября составы будут ходить иначе из-за плановых ремонтных работ на перегонах Леонидовка - Шнаево - Канаевка, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 7239/7232 Саранск - Пенза-I - Кузнецк на участке Канаевка - Кузнецк поедет на 9 минут позже расписания: Саранск (отпр. 16:08) - Пенза-I (приб. 18:45, отпр. 18:57) - Канаевка (приб. 19:43, отпр. 19:44) - Кузнецк (приб. 20:41).

Поезд № 7236 Пенза-I - Кузнецк на участке 739 км - Кузнецк проследует измененным расписанием и прибудет на станцию Кузнецк на 7 минут позже: Пенза-I (отпр. 20:30) - о. п. 739 км (приб.21:04, отпр. 21:05) - Кузнецк (приб. 22:37).

Ранее сообщалось, что 19 и 26 октября (воскресенья) в Пензенской области будет увеличена составность пригородных поездов между станциями Пенза-I и Башмаково.