17.03.2020 | 10:43

В понедельник, 16 марта, в Заречном состоялась пресс-конференция главы города Олега Климанова, посвященная мерам по противодействию коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что в Заречном не выявлено ни одного человека с этим заболеванием или подозрением на заражение коронавирусом. Однако предупредить распространение инфекции всегда легче, чем бороться с уже начавшейся эпидемией. Именно поэтому постановлением губернатора Пензенской области в регионе введен режим повышенной готовности.

В частности, принято решение на неделю раньше начать школьные каникулы: они стартуют 17 марта и продлятся до 1 апреля. Такая мера позволит не допустить контакта значительных групп учеников и минимизировать риски распространения в школьных коллективах нового вируса в случае его появления в регионе.

Юные зареченцы могут посещать занятия в учреждениях дополнительного образования, кружках и спортивных секциях по усмотрению родителей, которые должны письменно заявить о своем согласии.

«Олег Климанов подчеркнул, что, поскольку каникулы начинаются раньше и продлятся дольше намеченного ранее срока, очень важно организовать досуг и занятия детей таким образом, чтобы они как можно меньше находились на улице, ограничили общение со сверстниками, не собирались в группы. Для этого родителям следует провести разъяснительную работу с детьми и контролировать, чем они занимаются в свободное время», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

В мэрии Заречного действует горячая линия по телефону 60-80-05. На этот номер просят звонить горожан, недавно вернувшихся из стран с распространением коронавируса: Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франции.

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