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Общество | Жители Пензенской области стали реже болеть гриппом

16.03.2020|16:17
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В Пензенской области на минувшей неделе зафиксировали 2 863 случая ОРВИ. Данные по состоянию на понедельник, 16 марта, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Динамика заболеваемости составляет минус 14,6%», - отметили в ведомстве.

Часты случаи респираторных инфекций в Городищенском районе, Кузнецке, Лопатинском, Камешкирском, Вадинском, Никольском, Кондольском, Сердобском, Сосновоборском, Нижнеломовском, Кузнецком и Земетчинском районах.

Пороговый уровень заболеваемости не превышен ни в одном районе региона.

В областном центре с 9 по 15 марта ОРВИ заболели 1 191 человек. На карантин закрылись 30 классов в 16 школах.

Также отменили учебу у первоклассников в средней школе Канаевки.

За минувшую неделю диагноз «грипп» поставили 9 пациентам. Всего за эпидсезон-2019/2020 зафиксировано 765 случаев этого заболевания (АH1N1 - 211, H3N2-12, А - 308, В - 234).

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Гость|16.03.2020 16:37|

penzainform.ru писал(a):

«Динамика заболеваемости составляет минус 14,6%», - отметили в ведомстве.
Нумерология, и здесь эта цифра 146....

Гость|16.03.2020 16:39|

Как будто на грипп кто-то проверяет. Врачи сходу ставят ОРВИ, а что на самом деле никто не знает. Вскрытие как правило показывает..,

Гость|16.03.2020 16:42|

Как же на счет подтвержденного диагноза у женщины "короновирус?

Гость|16.03.2020 16:54|

Ну потому что запретили врачам ставить этот диагноз. Всем скопом пенезенцы вдруг начали болеть трахеитом))))

Гость|16.03.2020 16:56|

От этой новости нам стало легче ,вы не ощущаете?

Гость|16.03.2020 16:59|

Жители Пензенской области стали реже болеть гриппом, но стали чаще умирать от других болезней...

Гость|16.03.2020 17:10|

Болтавня !

Имя: Гость
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