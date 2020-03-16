16.03.2020 | 16:17

В Пензенской области на минувшей неделе зафиксировали 2 863 случая ОРВИ. Данные по состоянию на понедельник, 16 марта, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Динамика заболеваемости составляет минус 14,6%», - отметили в ведомстве.

Часты случаи респираторных инфекций в Городищенском районе, Кузнецке, Лопатинском, Камешкирском, Вадинском, Никольском, Кондольском, Сердобском, Сосновоборском, Нижнеломовском, Кузнецком и Земетчинском районах.

Пороговый уровень заболеваемости не превышен ни в одном районе региона.

В областном центре с 9 по 15 марта ОРВИ заболели 1 191 человек. На карантин закрылись 30 классов в 16 школах.

Также отменили учебу у первоклассников в средней школе Канаевки.

За минувшую неделю диагноз «грипп» поставили 9 пациентам. Всего за эпидсезон-2019/2020 зафиксировано 765 случаев этого заболевания (АH1N1 - 211, H3N2-12, А - 308, В - 234).

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