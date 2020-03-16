16.03.2020 | 13:12

В Пензенском центре специализированных видов медицинской помощи освобождают боксы для возможной госпитализации носителей коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Никишин во время пресс-конференции, прошедшей в региональном правительстве в понедельник, 16 марта.

Он также добавил, что в больницах региона сейчас насчитывается более 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из бюджета выделено более 8 млн руб. на покупку еще пяти аппаратов высокого уровня, которые распределят по учреждениям здравоохранения.

«В случае необходимости мы можем увеличить их количество за счет резервов», - заверил Александр Никишин.

15 марта стало известно, что с подозрением на коронавирус врачи госпитализировали пензенца. Результаты его анализов станут известны в ближайшее время. У членов семьи пациента вирус COVID-19 не выявили.

По распоряжению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также принято решение об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

Жителям региона посоветовали по возможности оставаться в домашней изоляции.

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