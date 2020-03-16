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Общество | Иван Белозерцев о коронавирусе: Мы вас будем информировать ежедневно

16.03.2020|17:08
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал свое обращение к жителям региона. Видео появилось на странице главы региона в соцсети Instagram в понедельник, 16 марта.

Иван Белозерцев отметил, что в региональное правительство поступает много вопросов, связанных с распространением вируса COVID-19, и напомнил о введенном в области режиме повышенной готовности.

«Вы знаете, какая ситуация в мире и России сложилась с распространением коронавируса. В Пензе сейчас один человек находится на лечении с подозрением на это заболевание. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в регионе принимаются все меры к недопущению распространению этого опасного заболевания: «Ситуация взята под жесткий контроль профессионалов».

Также глава региона призвал пензенцев доверять только проверенной официальной информации.

«Мы вас будем информировать ежедневно. Многое зависит от нас с вами», - такими словами закончил свое обращение Иван Белозерцев.

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Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|16.03.2020 17:20|

Ситуация взята под жесткий контроль профессионалов

:)))) спасибо, себя берегите, а-то один из Ваших единорос привёз из Италии.

Гость|16.03.2020 17:29|

penzainform.ru писал(a):

«Ситуация взята под жесткий контроль профессионалов».
Тоже прям заболдела от этой фразы. Вот сказанул так сказанул.

Гость|16.03.2020 17:29|

Стрючкова необходимо призвать . Без него никак .

Гость|16.03.2020 17:29|

Откуда в пензе профессионалы?

Гость|16.03.2020 17:31|

Информировать нас будут ежедневно, ага, будут говорить то, что следует, а не реальную инфу сообщать...врать, короче, будут ежедневно...

Гость|16.03.2020 17:32|

Гость писал(a):

Откуда в пензе профессионалы?
Поддерживаю вопрос.

Гость|16.03.2020 17:33|

у меня вопрос- официальное заявление в инстаграм это нормально? сайт областного правительства больше не источник официальной информации?

Гость|16.03.2020 17:36|

Кошмар подруга прислала фото пустых полок в магазинах.

Гость|16.03.2020 17:39|

Гость писал(a):

Кошмар подруга прислала фото пустых полок в магазинах.
Будьте умнее, не подогревайте ажиотаж

Гость|16.03.2020 17:41|

Это в каких магащах пустые полки?

Гость|16.03.2020 17:46|

А если кто не может зайти в Инстаграм, нет возможности, то как? Информировать то будут, а лечить как, никак? В магазинах, в салонах красоты,и ТД, в транспорте - где санобработка, хотя бы хлоркой где нибудь повоняли для видимости. Всё, мне кажется всё, пензяков почти всех ждёт кочкарник. Простите господа.

Гость|16.03.2020 17:48|

В Пензе нет ни одной больницы,нет врачей, нет ИВЛ, и т.д. у нас нет ничего для людей.

Гость|16.03.2020 17:49|

penzainform.ru писал(a):

Также глава региона призвал пензенцев доверять только проверенной официальной информации.

«Мы вас будем информировать ежедневно. Многое зависит от нас с вами», - такими словами закончил свое обращение Иван Белозерцев.

Иван Александрович, а о какой проверенной информации Вы имеете смелость заявлять, если вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко путаются в показаниях о количестве заболевших и выздоровевших? И, прошу заметить, это не какие то твиттеристы, а люди, от каждого слова которых, зависит дальнейшая судьба страны!

Гость|16.03.2020 17:49|

Больше, больше истерики, больше паники!!!

Журналисты, вы вообще хоть немного следите за комментами?

Гость|16.03.2020 17:52|

Посмотрите, сейчас идёт передача по телеку, Россия 1 прямой эфир,60 минут, ведущая скабеева. Москва голову ломает что делать, а что говорить про пензу

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Имя: Гость
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