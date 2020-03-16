16.03.2020 | 17:08

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал свое обращение к жителям региона. Видео появилось на странице главы региона в соцсети Instagram в понедельник, 16 марта.

Иван Белозерцев отметил, что в региональное правительство поступает много вопросов, связанных с распространением вируса COVID-19, и напомнил о введенном в области режиме повышенной готовности.

«Вы знаете, какая ситуация в мире и России сложилась с распространением коронавируса. В Пензе сейчас один человек находится на лечении с подозрением на это заболевание. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в регионе принимаются все меры к недопущению распространению этого опасного заболевания: «Ситуация взята под жесткий контроль профессионалов».

Также глава региона призвал пензенцев доверять только проверенной официальной информации.

«Мы вас будем информировать ежедневно. Многое зависит от нас с вами», - такими словами закончил свое обращение Иван Белозерцев.

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